Moduł subskrypcyjny to kompleksowa usługa, która ma ułatwić właścicielom sklepów internetowych włączenie do biznesu modelu rekurencyjnego składania zamówienia. Jest ono ponawiane na tyle długo, na ile klient umówił się ze sklepem, że chciałby dany towar otrzymywać.

Taki model sprawdza się świetnie w branżach, w których sprzedawany produkt jest potrzebny klientom cyklicznie - co kilka tygodni lub miesięcy. Subskrypcje będą dobrym rozwiązaniem dla sklepów, które oferują kosmetyki, suplementy, środki higieniczne czy karmę dla zwierząt.

Obecnie jednym z największych problemów w e-commerce jest pozyskiwanie klientów. Ściągnięcie ruchu do sklepu jest bardzo drogie. Sprzedaż subskrypcyjna to znakomity sposób na zatrzymanie i lojalizację klientów - a na pewno dużo tańszy niż te konwencjonalne – mówi Wojciech Łaszkiewicz, head of Product Managers w IdoSell.