Support mobilnych serwisów technicznych AGIS metodą na optymalizację kosztów utrzymania obiektów

Obsługa techniczna obiektów na zasadach serwisu mobilnego może być skierowana do szerokiego grona odbiorców. Elastyczność usługi i potencjalnie niskie koszty w przypadku mniej wymagających zleceń, czynią ten rodzaj współpracy atrakcyjnym, szczególnie dla klientów z rozproszoną siecią obiektów - tłumaczy Agnieszka Kamińska, prezes zarządu AGIS Management Group.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku powstał nowy dział w firmie AGIS, którego specjalnością jest mobilna obsługa techniczna budynków rozproszonych w całej Polsce.

Usługa mobilna opiera się na działalności okresowej oraz doraźnych interwencjach zespołu specjalistów AGIS, którzy w ustalonych terminach lub w momencie wystąpienia usterki, są w stanie wykonać zlecone im zadania.

Grupy mobilnych serwisów technicznych AGIS mogą, w zależności od parametrów umowy, być w stanie pełnej gotowości przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Skąd pomysł na budowę działu serwisu mobilnego w firmie AGIS?

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Agnieszka Kamińska, prezes zarządu AGIS Management Group: Nadzór i opieka techniczna nad nieruchomością jest działaniem niezbędnym w przypadku, gdy kładziony jest duży nacisk na komfort użytkowania, bezpieczeństwo i aktualnie najważniejszy element – optymalizację kosztów eksploatacyjnych. Takie parametry usługi gwarantuje jedynie doświadczony serwis, dysponujący odpowiednim zapleczem fachowców. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstał nowy dział w firmie AGIS, którego specjalnością jest mobilna obsługa techniczna budynków rozproszonych w całej Polsce. Dodatkowo wychodząc naprzeciw klientom który oczekiwali rozwiązań optymalizujących koszty technicznego utrzymania nieruchomości, serwis mobilny stał się kluczową alternatywą.

Agis na pokładzie stołecznego Emparku



Mobilna obsługa techniczna nieruchomości – czym jest i co oferuje nowy dział firmy AGIS?

Usługa mobilna opiera się na działalności okresowej oraz doraźnych interwencjach zespołu specjalistów AGIS, którzy w ustalonych terminach lub w momencie wystąpienia usterki, są w stanie wykonać zlecone im zadania. Rodzaj awarii, zakres wykonywanych działań i wszelkie inne okoliczności określone są w umowie, będącej podstawą do wyznaczania i podejmowania działań ekipy technicznej serwisu mobilnego AGIS.

AGIS z ofertą skrojoną na miarę potrzeb



Mobilna obsługa techniczna budynków to usługa polegająca na zapewnieniu wsparcia technicznego, wykonywaniu okresowych prac konserwacyjnych i doraźnych napraw oraz wszelkich prac dodatkowych, związanych np. z obsługą gwarancji na zainstalowane urządzenia i systemy. Grupy mobilnych serwisów technicznych AGIS mogą, w zależności od parametrów umowy, być w stanie pełnej gotowości przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, jednak w odróżnieniu od obsługi stacjonarnej, nie występuje tu ciągła obecność ekipy technicznej w danym obiekcie.

Świadczenie usług opiera się na okresowych wizytach fachowców, którzy dokonują interwencji albo kontroli, w zależności od zaistniałej potrzeby. W przypadku usterki ekipa ponownie pojawia się na terenie obiektu, na czas potrzebny do naprawy danej instalacji.

AGIS rozwija nową koncepcję usług FM



W razie wystąpienia awarii, liczne kanały komunikacyjne, w tym sprawny system raportowania online, gwarantują maksymalne skrócenie czasu pomiędzy wystąpieniem usterki, a przystąpieniem do jej usuwania.

Pomocna jest specjalna aplikacja, prawda?

Tak. Dzięki aplikacji z której korzystają najemcy oraz właściciele powiadomienie trafia bezpośrednio do technika będącego w najbliższym zasięgu, który realizuje usunięcie usterki. Dokładnie w tym miejscu występuje znaczna optymalizacja kosztów technicznego utrzymania obiektu. Klient opłaca sam proces zabezpieczenia awarii lub usunięcia zgłoszonej usterki, wykonania przeglądu lub innego serwisu bez kosztów utrzymania klasycznego zespołu technicznego przebywającego stacjonarnie na obiekcie.

Kto powinien skorzystać z mobilnego serwisu technicznego?

Obsługa techniczna obiektów na zasadach serwisu mobilnego może być skierowana do szerokiego grona odbiorców. Elastyczność usługi i potencjalnie niskie koszty w przypadku mniej wymagających zleceń, czynią ten rodzaj współpracy atrakcyjnym szczególnie dla klientów z rozproszoną siecią obiektów. W związku z obsługą klienta z rozproszoną siecią obiektów powstał właśnie mobilny dział techniczny AGIS. Rozpoczynając współpracę w styczniu 2021 r. z Auchan został zbudowany dział obsługujący całą Polskę. W kolejnych miesiącach dołączyło do grona klientów AGIS dwóch wiodących inwestorów w zakresie retail parków i stale byliśmy zobowiązani do zwiększania ilości floty obsługującej poszczególne regiony Polski.

AGIS chce zdobyć rynek FM. Stawia na specjalistów



Klientami firmy AGIS świadczącej usługę mobilnej obsługi technicznej jest bardzo zróżnicowane portfolio: wspólnoty mieszkaniowe, administracje budynków, właściciele nieruchomości komercyjnych biurowych, magazynowych, handlowych oraz od niedawna zakład przemysłowy i stacje benzynowe. Każdemu z tych podmiotów wyspecjalizowani pracownicy są w stanie pomóc w zakresie obsługi technicznej, prac dotyczących konserwacji i obsługi budynku, a w przypadku obiektów przemysłowych, zapewnienia ciągłości produkcji i utrzymania prawidłowego stanu technicznego maszyn produkcyjnych.