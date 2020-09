Tak wyglądały prace nad modernizacją łódzkiej Manufaktury

Przez niespełna półtora roku na terenie łódzkiego centrum handlowego odbywały się prace projektowe, aranżacyjne, konstrukcyjne i instalacyjne. Największe zmiany zaszły w strefie restauracyjnej, która od teraz będzie nosić nazwę Qulinarium. Nowa przestrzeń, utrzymana w stylu industrialnym, jest zarazem bardziej nowoczesna. Zyskała też dużo więcej światła za sprawą dachu szedowego ze świetlikiem. Przykuwający wzrok, nowy sufit nawiązuje do charakterystycznej dla tego miejsca architektury XIX wieku i jest inspirowany tekstyliami. Ważnym elementem projektu było zachowanie dawnej świetności obiektu, dlatego prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków, by nie utracić ani trochę z historycznego wnętrza.



- Manufaktura to kolejny kluczowy projekt w naszym portfolio. Realizując prace na terenie obiektu przykładaliśmy wagę do każdego szczegółu, biorąc pod uwagę zabytkowy charakter miejsca oraz komfort klientów. Stawiamy na najnowsze technologie i historyczny design, aby to miejsce było pełne energii i miało swój niepowtarzalny klimat. Bardzo cenimy sobie miejsca z historią i cieszymy się, że mogliśmy realizować tak wyjątkowy projekt dla łódzkiej Manufaktury – mówi Grzegorz Brzeziński, członek zarządu firmy Infine.



Modernizacji uległo również wejście główne. Na posadzce pojawił się charakterystyczny motyw odwzorowany z nawierzchni rynku głównego. Z kolei liczne elementy dekoracyjne, nawiązujące do obecnych tu kiedyś fabryk włókienniczych, podkreśliły historyczną atmosferę obiektu. Podczas budowy wykorzystano wiele niestandardowych materiałów, wykonanych na zamówienie klienta, takich jak podwieszane i podświetlane sufity, doskonale wpisujące się w architekturę Manufaktury. Świeży wygląd zyskały również parkiety w pasażach handlowych, które poddano gruntownej renowacji. Dla poprawy komfortu klientów, realizacja objęła też wymianę instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wymieniono oświetlenie wraz z systemem sterowania, co umożliwia organizację scen eventowych, czyli sekwencji dekoracji światłem.



Modernizacja łódzkiej Manufaktury rozpoczęła się w kwietniu 2019 roku. Mimo, że projekt przebudowy obejmował zmiany w całej galerii, prace renowacyjne nie zakłócały funkcjonowania obiektu. Większość z nich realizowana była w nocy, by klienci mogli spokojnie zrobić zakupy czy odpocząć w części rekreacyjnej.



- Każdy nowy projekt zaczynamy od przygotowania dokładnego harmonogramu, ale tutaj było to szczególnie istotne – większość prac mogliśmy wykonywać tylko w nocy, a jednocześnie zależało nam na wysokiej jakości wykonania i krótkim czasie realizacji – dodaje Grzegorz Brzeziński.



Wykonawca Infine został wybrany na podstawie weryfikacji jakości dotychczasowych realizacji, m.in. renowacji Hotelu Raffles Europejski Warsaw. W tym prestiżowym projekcie dużym wyzwaniem było wykonanie skomplikowanych wzorów parkietów pałacowych, sufitów lustrzanych i kolebkowych oraz prac stolarskich, jak fornirowane i obłogowane meble, czy panelingi ścienne, wymagające od wykonawcy ogromnej precyzji oraz doświadczenia.

