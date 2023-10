Dekoniunktura w budownictwie doprowadziła do rekordowej liczby niewypłacalności firm budowlanych w pierwszym półroczu 2023 r. W tarapaty finansowe popadają nawet podmioty o uznanej renomie i długiej historii - tłumaczy dr Damian Kaźmierczak.

Wiele projektów pozyskanych przed wybuchem wojny w Ukrainie balansuje na krawędzi rentowności lub przynosi firmom duże straty.

Największe spowolnienie dotknęło segment budownictwa mieszkaniowego, który stanowi mniej więcej 1/5 rynku budowlanego.

Klauzule waloryzacyjne w projektach dla prywatnych inwestorów są zupełnie nieefektywne, dlatego kontrakty przynoszą wielu wykonawcom duże straty.

Spektakularne upadłości w gronie największych przedsiębiorstw wydają się dziś mało prawdopodobne, choć nie są niemożliwe, jeśli kryzys w budownictwie będzie się pogłębiał.

Krytyczny dla dużych wykonawców będzie rok 2024, w którym ubytek przychodów z powodu panującej dekoniunktury będzie najbardziej dotkliwy.

W jakiej kondycji jest dzisiaj sektor budowlany. Czy można powiedzieć, że jest w kryzysie?

Dr Damian Kaźmierczak, członek zarządu i główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa: Nie mam wątpliwości, że polskie budownictwo znajduje się w największym kryzysie od lat. Dzisiaj na branżę budowlaną oddziałują dwa negatywne zjawiska, których źródeł należy doszukiwać się najpierw w epidemii covid-19, a następnie w inwazji Rosji na Ukrainę. Pierwsze zjawisko to rekordowe koszty, które są pokłosiem bezprecedensowego wzrostu cen materiałów w latach 2021-2022, wysokich cen paliw oraz ponadprzeciętnej dynamiki wynagrodzeń. Powoduje to, że wiele projektów pozyskanych przed wybuchem wojny w Ukrainie balansuje na krawędzi rentowności lub przynosi firmom duże straty. Drugim zjawiskiem jest dekoniunktura gospodarcza, która skutkuje spadkiem przychodów i konkurencją cenową między firmami o pozyskanie jakichkolwiek kontraktów.

Które segmenty dotknęło to najbardziej?

Wydaje się, że największe spowolnienie dotknęło segment budownictwa mieszkaniowego, który stanowi mniej więcej 1/5 rynku budowlanego. Deweloperzy wciąż wstrzymują się z uruchamianiem nowych inwestycji, chociaż w ostatnich tygodniach na rynku mieszkaniowym doszło do zauważalnej poprawy nastrojów z powodu nowej fali popytu, dlatego w największych polskich miastach nowe inwestycje powoli ruszają. Poza tym, wysokie koszty finansowania i niepewność związana z ogólną sytuacją gospodarczą doprowadziły do stagnacji w obszarze inwestycji przemysłowych i magazynowych.

Co ratuje dzisiaj branżę budowlaną?

Publiczne projekty infrastrukturalne rozpoczęte w latach 2019-2022. Dobre tempo inwestycji utrzymuje się w segmencie drogowym i samorządowym, które są mniej uzależnione od finansowania UE. Nowych inwestycji dramatycznie brakuje jednak w segmencie kolejowym i energetycznym, w których finansowanie projektów opiera się głównie na funduszach unijnych.

Co gorsza, stan ten może potrwać nawet do końca 2024 r., kiedy do Polski na większą skalę zaczną napływać środki z budżetu UE na lata 2021-2027, o ile, rzecz jasna, nie dojdzie do opóźnień w ich transferze na skutek eskalacji politycznego konfliktu między Warszawą, a Brukselą. Z kolei prowizoryczny mechanizm prefinansowania wybranych inwestycji przez PFR w reakcji na brak środków Krajowego Programu Odbudowy, nie stanowi dla rynku budowlanego oczekiwanego przełomu.

Czy udało się rozwiązać kłopoty z rewaloryzacją kontraktów?

Brak efektywnych mechanizmów waloryzacji wynagrodzenia kontraktów na polskim rynku budowlanym jest szczególnie dotkliwy w okresie nadzwyczajnego wzrostu kosztów budowy, z którym firmy mierzą się od drugiej połowy 2021 r. Wszystko wskazuje na to, że będą borykały się z tym problemem jeszcze przez długie miesiące. W segmencie drogowym i kolejowym wprawdzie funkcjonują klauzule waloryzacyjne, które przynajmniej częściowo rekompensują wykonawcom wzrost cen, ale obowiązujące limity zostały ustanowione na tak niskim poziomie, że wiele kontraktów pozyskanych przed wybuchem wojny w Ukrainie jest nierentowna.

Przykładowo, z analizy Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa wynika, że spośród kilkudziesięciu kontraktów drogowych w toku, co trzeci przekroczył już obowiązujący limit waloryzacji, a całkowity wzrost kosztów z tytułu przekroczenia tego limitu, szacujemy na co najmniej 1 mld zł. Mechanizmy waloryzacji w kontraktach infrastrukturalnych wymagają więc pilnej modyfikacji ze strony zamawiających.

Jak jest z projektami realizowanymi dla prywatnych inwestorów?

Zarówno w energetyce, samorządach, inwestycjach dla polskiego wojska czy w projektach dla prywatnych inwestorów, klauzule waloryzacyjne są zupełnie nieefektywne, dlatego kontrakty realizowane w tych segmentach rynku przynoszą wielu wykonawcom duże straty. Aby temu przeciwdziałać firmy próbują wynegocjować z publicznymi i prywatnymi inwestorami wzrost wynagrodzenia za wykonywane projekty. Wychodzi to różnie: czasami udaje się osiągnąć kompromis, ale bardzo często strony wikłają się w długą i kosztowną batalię sądową.

Czy wciąż zdarzają się sytuacje, w których wykonawcy rezygnują z podpisywania umów na roboty budowlane w wygranych przetargach, albo nawet porzucają kontrakty?

Porzucanie kontraktów przez wykonawców zdarza się incydentalnie i w skali całego rynku nie można uznać tego za zjawisko powszechne. Firmy nie chcą narażać się na wysokie kary umowne i sprawy sądowe, a przede wszystkim utratę reputacji, dlatego w wielu przypadkach wolą dokończyć kontrakty ze stratą lub czekają na ruch inwestorów, którzy w toku negocjacji podniosą im wynagrodzenie za realizację umowy w warunkach wzrostu cen.

Natomiast rezygnacje z podpisywania umów, pomimo wygranych przetargów, zdarzały się bardzo często tuż po wybuchu wojny w Ukrainie. Firmy kalkulowały swoje oferty wedle stanu wiedzy i poziomu cen z przełomu 2021 i 2022 r., a inwazja Rosji wywróciła wszystkie kosztorysy do góry nogami. Wiele odpowiedzialnych firm doszło wówczas do wniosku, że nie będą w stanie ukończyć projektu w założonym terminie i ustalonym budżecie, dlatego nie decydowały się na zawarcie umowy. Dzisiaj rezygnacje z wygranych kontraktów praktycznie nie mają miejsca, bo sytuacja na rynku – choć bardzo trudna – sprawia wrażenie względnie stabilnej, więc firmom jest odrobinę łatwiej cokolwiek prognozować niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Brak rąk do pracy. Jest, czy go nie ma?

Z powodu spowolnienia zapotrzebowanie na pracowników w budownictwie utrzymuje się dziś na niższym poziomie, jednak nie oznacza to, że deficyt wykwalifikowanej kadry nie stanowi dla branży dużego wyzwania. Dla zobrazowania aktualnej sytuacji można przytoczyć wyniki cyklicznych badań GUS, które wskazują, że trzy na dziesięć przedsiębiorstw uznaje niedobór pracowników za barierę działalności, podczas gdy w minionych latach odsetek ten przekraczał w szczytach koniunktury 50 proc. Co więcej, w ostatnich miesiącach mocno spadła liczba cudzoziemców, bez których polskie budowy nie będą mogły na dłuższą metę normalnie funkcjonować.

Główną przyczyną był wybuch wojny w Ukrainie, która doprowadziła do odpływu około 250 tys. ukraińskich pracowników. Polskie firmy musiały w trybie awaryjnym uzupełniać braki kadrowe pracownikami głównie z Białorusi, ale także z Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Turcji, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Indii i Bangladeszu.

Jaki wniosek z tej sytuacji należy wyciągnąć na przyszłość?

Nie mam wątpliwości, że problem niedoboru rąk do pracy uderzy w rodzimy biznes budowlany ze zdwojoną siłą już w okolicach 2025 r., kiedy ponownie przyspieszą publiczne inwestycje infrastrukturalne i dojdzie do ożywienia w segmencie prywatnym. Musimy to bardzo jasno podkreślić: bez mądrej polityki migracyjnej polskie budownictwo nie będzie w stanie efektywnie działać i mówimy tu o najbliższych kwartałach, a nie o perspektywie długoterminowej.

W nadchodzących latach czeka nas bowiem wysyp nowych inwestycji drogowych i kolejowych, a przede wszystkim jesteśmy zmuszeni do przeprowadzenia kompleksowej transformacji energetycznej naszej gospodarki. Chroniczny deficyt pracowników z zagranicy sprawi, że ambitny proces inwestycyjny po prostu się nie powiedzie, bo nie ma najmniejszych szans, aby tak dużą liczbę wykwalifikowanych pracowników budowlanych znaleźć w Polsce. Ważne jest, aby ten komunikat trafił do świadomości naszych decydentów politycznych, którzy muszą wreszcie zdać sobie sprawę z powagi sytuacji.

W ostatnim czasie słyszymy o wnioskach upadłościowych firm związanych z budownictwem. Czy to początek fali upadłości?

Dekoniunktura w budownictwie doprowadziła do rekordowej liczby niewypłacalności firm budowlanych w pierwszym półroczu 2023 r. W tarapaty finansowe popadają nawet podmioty o uznanej renomie i długiej historii. Po pierwsze, drastyczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej w największym stopniu dotyka mniejsze podmioty, ponieważ niekorzystne uwarunkowania rynkowe uderzają w takie firmy najszybciej i najmocniej. Po drugie, wydaje się, że największy kryzys obejmuje przedsiębiorstwa aktywne w segmencie kubaturowym, w tym zwłaszcza w sektorze budownictwa mieszkaniowego, w którym spadek nowych inwestycji jest najbardziej odczuwalny.

Czy są to ofiary ogólnej sytuacji ekonomicznej, czy własnych błędów np. niedoszacowanych projektów?

Ogólna sytuacja ekonomiczna rzadko kiedy uchodzi za jedyną przyczynę bankructwa, które z reguły jest wypadkową błędnych decyzji biznesowych podjętych już wcześniej oraz rezultatem problemów, które trapią firmę od dłuższego czasu. Jednak wyjątkowo niesprzyjające okoliczności, które dla całego rynku budowlanego mają od 2021 r. charakter bezprecedensowy, mogły upadek niektórych przedsiębiorstw zdecydowanie przyspieszyć. Jeśli mówimy o największych spółkach wykonawczych, to rekordowe koszty, topniejące obroty i silna konkurencja cenowa o kontrakty prowadzą do stopniowego pogarszania rentowności tych podmiotów.

Na szczęście duże spółki weszły w okres dekoniunktury w doskonałej sytuacji finansowej po bardzo dobrych pod względem wypracowanych zysków latach 2021-2022. Dodatkowo, większość z nich ma zdywersyfikowane portfele zleceń, dlatego spektakularne upadłości w gronie największych przedsiębiorstw wydają się dziś mało prawdopodobne, choć nie są one niemożliwe, jeśli kryzys w budownictwie będzie się pogłębiał. Krytyczny dla dużych wykonawców będzie rok 2024, w którym ubytek przychodów z powodu panującej dekoniunktury będzie najbardziej dotkliwy.

