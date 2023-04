Nie ma transakcji bez konsultacji. Globalne brandy i butikowe szyldy - rynek zawsze potrzebował konsultantów, bo dobry doradca w świecie nieruchomości jest na wagę złota. Przedstawiamy najbardziej znane agencje konsultingowe na polskim rynku.

• CBRE. Amerykański gracz

CBRE, spółka z listy Fortune 500 i S&P 500 z siedzibą w Dallas, to największa na świecie firma świadcząca usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjna (na podstawie przychodów z 2022 r.).

Firma zatrudnia około 115 tys. pracowników, z wyłączeniem pracowników Turner & Townsend, obsługujących klientów w ponad 100 krajach. CBRE oferuje zintegrowany pakiet usług, w tym m.in. zarządzanie obiektami, transakcjami i projektami, wycena i dzierżawa nieruchomości, doradztwo strategiczne, sprzedaż nieruchomości, usługi hipoteczne i deweloperskie. W Polsce firma prowadzi dziewięć biur, pracując w każdym sektorze nieruchomości.

• Colliers rodem z Kanady

Colliers z centralą w Toronto, działa w 63 krajach. Współpracuje z ponad 18 tys. specjalistów w celu maksymalizacji wartości nieruchomości dla najemców, właścicieli i inwestorów.

Colliers z centralą w Toronto, działa w 63 krajach. Współpracuje z ponad 18 tys. specjalistów. Fot. Colliers/Facebook.

Przez ponad 28 lat doświadczony zespół liderów, posiadający znaczne udziały w firmie, zapewnił akcjonariuszom roczny zwrot z inwestycji w wysokości ok. 20 proc.

Roczne przychody firmy kształtują się na poziomie 4,5 mld dolarów, a aktywa w zarządzaniu mają wartość ponad 98 mld dolarów.

• Axi Immo. Polski lider konsultingu

Axi Immo Group jest liderem wśród polskich firm doradczych świadczących kompleksowe usługi na rynku nieruchomości komercyjnych.

- Jesteśmy aktywni w najdynamiczniej rozwijających się sektorach nieruchomości komercyjnych: powierzchni magazynowych i produkcyjnych, centrów danych, BTS i BTO, SBU, biurowych, gruntów inwestycyjnych oraz wycenie, doradztwie inwestycyjnym, property i facility management - tłumaczy Renata Osiecka, partner zarządzająca Axi Immo.

Axi Immo Group jest liderem wśród polskich firm doradczych świadczących kompleksowe usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Fot. Axi Immo/Facebook.

Zespół tworzy interdyscyplinarne grono specjalistów. W zależności od potrzeb klienta firma buduje dedykowane zespoły i sięga po ekspertów legitymujących się wieloletnim doświadczeniem z różnych dziedzin. Przede wszystkim z zakresu wycen, budownictwa, project i facility managementu, prowadzenia projektów inwestycyjnych, a także prawa, finansów oraz badań rynku. Biura firmy znajdują się w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu.

• Savills. Gigant z Wielkiej Brytanii

Savills to międzynarodowa firma doradcza działająca na rynku nieruchomości. Została założona w 1855 r. w Wielkiej Brytanii. Posiada sieć ponad 600 biur w obu Amerykach, Europie, Afryce, regionie Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie. Oferuje szeroki zakres profesjonalnych usług doradczych, zarządczych i transakcyjnych.

Savills to międzynarodowa firma doradcza działająca na rynku nieruchomości. Została założona w 1855 r. w Wielkiej Brytanii. Posiada sieć ponad 600 biur na całym świecie. Fot. Savills/Facebook.

Ponad 40 tys. ekspertów pracuje w 70 krajach na całym świecie. W Polsce firma ma biura w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu.

• JLL. Słynna marka z Chicago

JLL jest globalną marką specjalizującą się w zarządzaniu nieruchomościami i inwestycjami.

JLL prowadzi działalność w ponad 80 krajach. Fot. JLL/Facebook.

To firma z listy Fortune 500 z rocznymi przychodami w wysokości 19,4 mld dolarów, prowadząca działalność w ponad 80 krajach i zatrudniająca na całym świecie ponad 102 tys. pracowników według stanu na 30 września 2022 r. JLL jest marką i zastrzeżonym znakiem towarowym Jones Lang LaSalle Incorporated.

• Knight Frank ma siedzibę w Londynie

Knight Frank z siedzibą w Londynie jest wiodącym i niezależnym globalnym doradcą w zakresie nieruchomości. Zatrudnia powyżej 20 tys. pracowników w 487 biurach w ponad 50 krajach. Doradza klientom, od indywidualnych właścicieli i nabywców, po największych deweloperów, inwestorów i najemców korporacyjnych.

Główną siedzibą Knight Frank w naszym kraju jest biuro w Warszawie. Działają również oddziały w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Zespół liczy 160 osób. Fot. Knight Frank/Facebook.

W Polsce firma jest obecna już od ponad 30 lat. Główną siedzibą Knight Frank w naszym kraju jest biuro w Warszawie. Działają również oddziały w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Zespół liczy 160 osób. Pracownicy posiadają polskie i międzynarodowe licencje zawodowe w następujących specjalizacjach: rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca nieruchomości.

• Cushman & Wakefield ma centralę w Chicago

Cushman & Wakefield jest firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Zatrudnia ok. 50 tys. pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2021 r. jej przychody wyniosły 9,4 mld USD.

Cushman & Wakefield zatrudnia ok. 50 tys. pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. Fot. Cushman & Wakefield/Facebook.

Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należy: zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny.

• Newmark Polska - partner amerykańskiej sieci

Newmark Polska jest członkiem globalnej sieci Newmark, notowanej na nowojorskiej giełdzie NASDAQ spółki zależnej amerykańskiej firmy Cantor Fitzgerald, jednej z najstarszych i najbardziej uznanych w branży pośrednictwa finansowego.

Newmark Polska kontynuuje działalność firmy Cresa Polska. Zespół ekspertów firmy oferuje usługi doradcze i agencyjne, koncentrując się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie nieruchomości komercyjnych.

Newmark Polska jest członkiem globalnej sieci Newmark, notowanej na nowojorskiej giełdzie NASDAQ spółki zależnej amerykańskiej firmy Cantor Fitzgerald, jednej z najstarszych i najbardziej uznanych w branży pośrednictwa finansowego. Fot. Newmark/Facebook.

Partnerem zarządzającym firmy Newmark Polska jest Piotr Kaszyński, FRICS. Posiada on 25-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Poprzednio pełnił funkcję partnera zarządzającego firmy Cresa Polska. Piotr był także związany z firmą Cushman & Wakefield, w której był partnerem kapitałowym, dyrektorem działu powierzchni handlowych i dyrektorem działu rynków kapitałowych. Uczestniczył w doradztwie i komercjalizacji ponad 60 obiektów handlowych w Polsce.

• Walter Herz. Doradca o polskich korzeniach

Walter Herz jest polską firmą zapewniającą strategiczne doradztwo: najemcom, inwestorom i właścicielom nieruchomości.





Doradza w zakresie wynajmu biur, projektów inwestycyjnych, land developmentu oraz projektów hotelowych.

Walter Herz jest polską firmą zapewniającą strategiczne doradztwo: najemcom, inwestorom i właścicielom nieruchomości. Fot. Walter Herz/Facebook.

Od dziewięciu lat działa na terenie całej Polski. Jest twórcą Akademii Najemcy, pierwszego w Polsce projektu edukującego rynek najemcy. Firma prowadzi biura w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, Łodzi, Katowicach, Rzeszowie i w Gdańsku.

• PwC działa w 155 krajach

PwC jest siecią firm działających w 155 krajach. Zatrudnia ponad 284 tysięcy osób, które dostarczają klientom usług w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. Składa się z formalnie niezależnych przedsiębiorstw funkcjonujących w każdym państwie działania, które zrzeszone są w przedsiębiorstwie koordynującym PriceWaterhouseCoopers International Limited z siedzibą w Londynie. Należy do tak zwanej wielkiej czwórki przedsiębiorstw zajmujących się audytem (obok Deloitte, EY i KPMG).

PwC jest siecią firm działających w 155 krajach. Zatrudnia ponad 284 tysięcy osób, które dostarczają klientom usług w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. Fot. PwC/Facebook.

W Polsce PwC posiada biura w siedmiu miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6 tys. osób.

• Deloite działa w ponad 150 krajach

Pod marką Deloitte pracuje ok. 415 tys. specjalistów w niezależnych firmach na całym świecie, świadcząc m.in. usługi audytorskie i atestacyjne, konsultingowe, doradztwa finansowego, w zakresie ryzyka oraz podatków. Firmy te są członkami Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanej w Anglii i Walii.

Zespół Deloitte pracujący w polskich biurach liczy obecnie ponad 4600 specjalistów z różnych dziedzin. Fot. Deloitte/Facebook.

• Serce KPMG bije w Londynie

Deloitte obsługuje niemal 90 proc. firm z rankingu Fortune Global 500®. Czerpiąc z ponad 175 lat doświadczenia zdobytego na rynku, Deloitte prowadzi działalność w ponad 150 krajach na całym świecie. Deloitte w Polsce znajduje się wśród wiodących firm realizujących profesjonalne usługi doradcze w ramach sześciu najważniejszych obszarów: audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego. Zespół Deloitte pracujący w polskich biurach liczy obecnie ponad 4600 specjalistów z różnych dziedzin.

KPMG to marka, pod którą świadczą profesjonalne usługi firmy członkowskie KPMG International. Każda jest odrębnym podmiotem prawnym i razem tworzą globalną organizację KPMG. Są na ogół własnością lokalną i również zarządzane są lokalnie. Z kolei KPMG International to angielska prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Działa jako jednostka koordynująca, ale nie świadczy usług. Profesjonalne usługi dla klientów świadczone są wyłącznie przez firmy członkowskie.

Firmy KPMG działają w 143 krajach, a w 2022 r. łącznie zatrudniały ponad 265 tys. partnerów i osób, obsługując potrzeby biznesu, rządów, agencji sektora publicznego i organizacji non-profit. Fot. KPMG/Facebook.

KPMG International jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii z siedzibą w Londynie. Firmy KPMG działają w 143 krajach, a w 2022 r. łącznie zatrudniały ponad 265 tys. partnerów i osób, obsługując potrzeby biznesu, rządów, agencji sektora publicznego i organizacji non-profit.

• EY. 700 biur w 150 krajach

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach świadczą usługi audytorskie oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej. Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi osobny podmiot prawny.

Zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach świadczą usługi audytorskie oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej. Fot. EY/Facebook.

Sama brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji nie świadczy usług na rzecz klientów. Marka posiada 700 biur, w których pracuje ponad 300 tys. osób. W Polsce działa w ośmiu miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie. Zatrudnia ponad 6 tys. specjalistów.

• Avison Young. Eksperci z Tronto

Avison Young jest firmą doradczą, działającą na globalnym rynku nieruchomości. Siedziba główna znajduje się w Toronto w Kanadzie. Firma skupia około 5000 specjalistów z branży nieruchomości w ponad 100 oddziałach na całym świecie.

Avison Young skupia około 5000 specjalistów z branży nieruchomości w ponad 100 oddziałach na całym świecie. Fot. Avison Young/Twitter.

Nieustannie się rozwija, pozyskując nowych pracowników, całe zespoły i firmy, w nowych lokalizacjach na całym świecie. Firma została założona w 1978 roku, a jej historia sięga ponad 200 lat wstecz. Zrządza 21 mln mkw. powierzchni.

• Reina Company. Dojrzali doradcy z Polski

Reina Company to wyspecjalizowana firma doradcza, której założycielem jest Robert Z. Karniewski – pionier w dziedzinie reprezentacji najemców, od ponad dwóch dekad współtworzący rynek nieruchomości biurowych w Polsce. Jako Senior Partner w jednej z międzynarodowych firm doradczych, odpowiadał za rynki regionalne w Polsce i współpracę z klientami korporacyjnymi na świecie.

Reina Company to wyspecjalizowana firma doradcza, której założycielem jest Robert Z. Karniewski – pionier w dziedzinie reprezentacji najemców, od ponad dwóch dekad współtworzący rynek nieruchomości biurowych w Polsce. Fot. Reina Company.

– Postawiliśmy na bycie pomostem pomiędzy najemcami, a właścicielami budynków i uważam, że dojrzali doradcy z mocną etyką zawodową mogą sobie na taki model pozwolić, łącząc bez kontrowersji interesy obu stron i ograniczając ryzyko wiązania skuteczności transakcji wynajmu z innymi rodzajami usług – tłumaczy Robert Karniewski.

• Itra. Globalna reprezentacja najemcy

Itra Global to sieć partnerów zrzeszonych pod tą marką, którzy tworzą globalną siłę, zapewniając doradztwo firmom różnej wielkości, o różnych specjalizacjach i modelach pracy w ponad 300 lokalizacjach na świecie.

Itra Polska reprezentuje najemców w Warszawie i na rynkach regionalnych: w Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Trójmieście i Wrocławiu. Fot. Itra Global.

- Wiele firm zajmujących się usługami pośrednictwa działa na rzecz dwóch stron transakcji – wynajmujących i najemców. Zazwyczaj trudno jest pogodzić ich interes. My działamy inaczej. Jesteśmy niezależni, niezwiązani w żaden sposób z wynajmującymi. Nie reprezentujemy deweloperów ani w procesie komercjalizacji, ani zarządzania nieruchomościami. Siadamy do stołu negocjacyjnego po stronie naszego klienta - tłumaczy Artur Sutor, CEO, Head of Office Department ITRA Polska.

Itra Polska reprezentuje najemców w Warszawie i na rynkach regionalnych: w Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Trójmieście i Wrocławiu.

• Corees. Polski gracz z globalnym doświadczeniem

Corees Polska to agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum działania posiada pełen wachlarz rozwiązań w zakresie najmu powierzchni: biurowych, magazynowych, handlowych oraz doradztwo inwestycyjne.

Corees Polska realizuje projekty na terenie całego kraju. Aktualnie posiada biuro główne w Warszawie oraz oddział Krakowie. W planach rozwoju jest uruchomienie kolejnych oddziałów, w kluczowych miastach Polski. Fot. Corees.

Za powstanie marki odpowiedzialny jest Marek Ciunowicz, związany z rynkiem nieruchomości komercyjnych w Polsce od 26 lat.

- Nie lubię stagnacji, i jestem wciąż otwarty na nowe. Po latach tworzenia i pracy dla innych firm – polskich i zagranicznych, ,postanowiłem zmierzyć się z rynkiem i stworzyć własną markę – Corees – Commercial Real Estate – mówi Marek Ciunowicz.

Corees Polska realizuje projekty na terenie całego kraju. Aktualnie posiada biuro główne w Warszawie oraz oddział Krakowie. W planach rozwoju jest uruchomienie kolejnych oddziałów, w kluczowych miastach Polski.

• Immo Lab. Na początek 12 dużych transakcji

Firma Immo lab powstała w styczniu 2021 roku. Współzałożycielem jest Daniel Puchalski, który wcześniej, przez kilkanaście lat był związany z międzynarodowymi agencjami doradczymi – Colliers International, JLL i Knight Frank. Firma buduje zespół oparty o najlepszych ekspertów rynkowych, czego potwierdzeniem jest dołączenie do grona partnerów firmy Ryszarda Kulczyka.

Firma Immo lab powstała w styczniu 2021 roku. Współzałożycielem jest Daniel Puchalski, który wcześniej, przez kilkanaście lat był związany z międzynarodowymi agencjami doradczymi – Colliers International, JLL i Knight Frank. Fot. Immo lab.

Agencja specjalizuje się w strategicznym doradztwie w obszarze gruntów inwestycyjnych dla sektora logistycznego i przemysłowego, usług, segmentu biurowego, handlowego, mieszkaniowego i PRS oraz pośredniczy w transakcjach kapitałowych.

Do tej pory zrealizowała 12 dużych transakcji inwestycyjnych i leasingowych w największych polskich miastach takich, jak: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice o łącznej powierzchni ponad miliona metrów kwadratowych i wartości ponad 370 milionów złotych. W 2022 roku eksperci Immo lab odpowiadali za doradztwo i negocjacje przy dwóch dużych inwestycjach z sektora PRS.

