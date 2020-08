TPA Poland pogłębia integrację z Baker Tilly International

- Powołanie marki Baker Tilly TPA to nasza odpowiedź na zmieniające się uwarunkowania rynkowe, ale przede wszystkim wzmocnienie segmentu audytu i doradztwa biznesowego w naszej organizacji. W tego rodzaju usługach szczególnie ważna jest marka globalna, o międzynarodowym zasięgu oraz najwyższych i ujednoliconych standardach. Jestem przekonany, że nasza decyzja przyniesie wszystkim wymierne korzyści, otwierając przed nami nowe pola współpracy i gwarantując szerszy dostęp do zasobów światowej sieci Baker Tilly International - mówi Krzysztof Horodko, Partner Zarządzający TPA Poland i Baker Tilly TPA.

Baker Tilly International to globalna sieć doradcza i marka rozpoznawalna w wielu branżach, która gwarantuje dostęp do najlepszych praktyk rynkowych oraz szerokiej wiedzy eksperckiej.Nasz rebranding oznacza przejście na kolejny poziom integracji z siecią Baker Tilly International. W ten sposób sygnujemy usługi audytorskie i doradztwa biznesowego silnym, międzynarodowym brandem.

- Rozpoczęcie oferowania usług audytorskich i doradztwa biznesowego pod marką Baker Tilly TPA to rezultat naszej decyzji sprzed paru lat o przystąpieniu do globalnej sieci Baker Tilly International. Z przyczyn prawnych jest to na razie rebranding częściowy, ponieważ gros naszych usług, tj. doradztwo podatkowe, doradztwo dla sektora nieruchomości oraz outsourcing księgowości i płac, nadal będziemy świadczyć pod dobrze znaną marką TPA. Natomiast usługi doradztwa prawnego niezmiennie będą świadczone pod marką Baker Tilly Woroszylska Legal - mówi Wojciech Sztuba, Partner Zarządzający TPA Poland.