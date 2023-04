Obecny styl życia i forma pracy warunkują liczne zmiany w aranżacji przestrzeni biurowych i użytkowych. Projektanci i architekci z Grupy RB stosują nowoczesne rozwiązania projektowe, odpowiadające na potrzeby użytkowników.

Jak przyjazna użytkownikom przestrzeń wpływa na jakość i komfort pracy?

Dlaczego zrównoważony rozwój jest tak istotny w projektowaniu i aranżacji wnętrz?

Czy nowoczesna przestrzeń biurowa odpowiada na współczesne potrzeby pracowników?

Znacząca rola designu i ergonomii

Zmiany trendów architektonicznych silnie wpłynęły na sposób postrzegania i projektowanie biur. Dawniej planowanie przestrzeni biurowej ograniczało się do aranżacji – umeblowania. Większość wnętrz biurowych nie wyróżniała się na tle konkurencji, miały one:

podobny wygląd,

zbliżoną kolorystykę,

podstawowe wyposażenie.

Obecnie widzimy jak wielki wpływ na nasze samopoczucie, zaangażowanie i wydajność pracy ma przyjazna i ergonomiczna przestrzeń. Pracodawcy coraz częściej dostrzegają tę zależność.

Ergonomiczne rozwiązania pozwalają dostosować projekt do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Elementy wystroju i wyposażenia wnętrz wpływają na komfort oraz przekładają się na efektywność pracy.

Przestrzeń przyjazna dla użytkowników buduje poczucie przynależności do miejsca i sprzyja relacjom międzyludzkim.

Świadomość i wiedza projektowa, pozwalające łączyć techniczne zagadnienia instalacyjne oraz współczesne trendy materiałowe, to najważniejsze komponenty w tworzeniu komfortowego wnętrza. Na budowanie tego mają wpływ zarówno elementy zauważalne gołym okiem, jak i te niewidoczne. Projekt wnętrza rozpoczyna się na poziomie budowlanym, w którego zakres wchodzi odpowiednie usytuowanie przegród budowlanych, instalacje, a nawet sposób sterowania nimi.

Wizualizacja wnętrz przestrzeni biurowych, mat.pras.

Wizualizacja wnętrz przestrzeni biurowych, mat.pras.

Pierwsze wrażenie na odbiorcy zazwyczaj wywiera efekt wizualny: wyposażenie wnętrza, odpowiednio stylistycznie dobrane meble, jakość użytych materiałów, "smaczki aranżacyjne". W mniej widocznym, ale równie ważnym stopniu na komfort przestrzeni pracy mają wpływ dobrze dobrana wentylacja, oświetlenie i akustyka.

Projektując oświetlenie w biurowcu centrali Kaufland Polska chcieliśmy maksymalnie wykorzystać światło dzienne. Postawiliśmy na zaawansowane technologicznie inteligentne systemy sterowania budynkiem, m.in automatyczne żaluzje, które pozwalają na regulację dopływu światła z zewnątrz. Aby zredukować poziom hałasu zastosowaliśmy materiały wspomagające poprawę akustyki, m.in.: sufity podwieszane, panele sufitowe nad wyspami i panele ścienne o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięków. Odseparowaliśmy również stanowiska pracy przegrodami akustycznymi. W salach konferencyjnych zastosowaliśmy rozwiązania sprzyjające przeprowadzeniu rozmów z klientem, zapewniające prywatność – mówi Mateusz Biernacki, architekt Grupy RB.

Wnętrze biurowca centrali Kaufland Polska

Wnętrze biurowca centrali Kaufland Polska

Wygoda i komfort zastosowanych mebli oraz ich ergonomiczne ustawienie również nie pozostają bez znaczenia. Obecnie coraz większą rolę w projektowaniu wnętrz odgrywa zieleń, która otwiera osobny rozdział projektowy, a wręcz stanowi odrębną specjalizację. Popularnością cieszą się również projektowane strefy relaksu, które sprzyjają szybkiej regeneracji i zwiększają atrakcyjność biura.

Moda na zieleń w projektach architektonicznych

Od kilku lat rośnie popularność projektów, które w swoich aranżacjach uwzględniają roślinność, zarówno w zakresie jej aranżacji, jak również nowoczesnych zielonych rozwiązań systemowych – zielone ściany. Takie rozwiązania poprawiają estetykę, pozytywnie oddziałują na ludzki organizm, dają ukojenie. Zielone otoczenie absorbuje CO2, produkuje tlen, nawilża i oczyszcza powietrze. Ściany pokryte roślinnością chłodzą i zacieniają, co znacznie ułatwia radzenie sobie z wysokimi temperaturami. Wśród wielu atrakcyjnych rozwiązań zachwycają te, w których zieleń naturalnie przenika do wnętrza budynku i nabiera nowego znaczenia jako element dekoracyjny.

Kantyna przy biurowcu Kaufland, mat.pras.

“Zielone biuro” to nie tylko nowoczesne podejście do miejsca pracy. Rośliny, poza aspektami wizualnymi, pełnią wiele istotnych funkcji. Działają swoim kolorem i zapachem, koją i wpływają na lepsze samopoczucie użytkowników. Produkując tlen wzbogacają atmosferę, oczyszczają powietrze, a tym samym pobudzają kreatywne myślenie i podnoszą produktywność.

W projekcie wnętrza siedziby biura projektowego Grupa RB zastosowana zieleń, odpowiednio podkreślona światłem, stała się akcentem w przestrzeniach reprezentatywnych i motywem przewodnim w strefie służącej do odpoczynku. Zastosowanie prostych doniczkowych rozwiązań, wystarczyło by dodać wnętrzu charakteru i nowoczesności. Zielone kompozycje zostały dodatkowo podkreślone tapetami z motywami roślinnymi.

Aranżacja wnętrza siedziby biura Grupy RB, mat.pras.

Tworząc projekt koncepcyjny obiektu biurowego firmy Asseco, wykorzystaliśmy zieleń zarówno do podkreślenia walorów wizualnych, jak i funkcjonalnych. Za pomocą wysokich donic z roślinami i ażurowych konstrukcji wydzieliliśmy przestrzeń użytkową. Wprowadziliśmy roślinność do sal, przytulnej strefy chill-out, jak i do klatki schodowej poprzez stworzenie zielonej ściany. Wszystkie te zabiegi tworzą zdrowszą i ciekawszą pod względem estetycznym przestrzeń – podkreśla Oskar Będkowski, architekt w Grupie RB.

Wizualizacja wnętrza przestrzeni komercyjnej, mat.pras.

Udomowienie przestrzeni użytkowej

Zmiana stylu życia i potrzeb konsumenta skłania inwestorów do wdrażania nowoczesnych sposobów aranżacji przestrzeni komercyjnych. Dla współczesnego użytkownika liczy się przede wszystkim wygoda i komfort. Życie w ciągłym biegu i masa bodźców przytłaczają, dlatego na znaczeniu zyskują przyjazne odbiorcy przestrzenie użytkowe.

Dzisiejsze aranżacje obiektów handlowych tworzone są z uwzględnieniem polityki marketingowej, ale również z zachowaniem nowoczesnej stylistyki wizualnej, nieustannie dostosowanej do panujących trendów.

Przy projektowaniu wnętrza – zgodnie ze standardem sieci dm – skupiliśmy się zarówno na celach biznesowych, jak i inwestycyjnych, a także na spełnieniu głównej obietnicy marki, czyli stworzeniu przestrzeni, która podkreśli, że również we wnętrzach sklepu liczy się właśnie człowiek. Dlatego przestrzenie pomiędzy regałami są zdecydowanie większe niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni w innych sklepach. Ta przestrzeń daje komfort zakupów i swobodę przemieszczania się, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, gdzie przestrzeń manewrowa z wózkiem jest bardzo istotna. Do tego należy dodać specjalny układ regałów, przytulne, nieagresywne oświetlenie, miejsce do wytchnienia w postaci ławeczki czy lupę przy wózkach zakupowych – podkreśla Joanna Kulak, architekt Grupy RB odpowiedzialny za projekt pierwszego sklepu dm.

Wnętrze pierwszej na polskim rynku drogerii sieci dm, mat.pras.

Wnętrze pierwszej na polskim rynku drogerii sieci dm.

Wnętrze pierwszej na polskim rynku drogerii sieci dm.

Kolejnym przykładem mocnego skupienia się na człowieku jest projekt kuchni dla pracowników. Celem dm i naszym było stworzenie takiej przestrzeni, by przypominała ona maksymalnie domową kuchnię oraz by była miejscem odpoczynku i regeneracji. Bardzo cieszą mnie, jako właściciela biura projektowego, inwestycje, które nie tylko skupiają się na efektywności biznesowej, ale także na potrzebach użytkowników – dodaje Anna Brok, współwłaściciel Grupy RB.

Projektowanie w duchu zrównoważonego rozwoju

Trendy dotyczące stosowania ekologicznych rozwiązań zagościły na dobre w branży architektonicznej. Model ten dotyczy również projektowania przestrzeni biurowych. Firmy, dbając o środowisko i dobro swoich pracowników, dążą do osiągnięcia efektywności energetycznej. Projektanci tworzą więc jasne przestrzenie, do których dociera znacząca ilość światła dziennego. Green Deal oraz polityka zrównoważonego rozwoju stawiają mocny nacisk na kontrolę śladu węglowego. Coraz bardziej powszechne staje się więc nawiązywanie współpracy z lokalnymi dostawcami oraz wykorzystywanie wysokiej jakości, rodzimych materiałów.

Architekci nie pozostają obojętni na potrzeby użytkowników przestrzeni. Chęć obcowania z naturą i życia zgodnego z wyznawanymi wartościami wymusiły większą dbałość o aranżację i estetykę wizualną. Odpowiedzią na nie stało się projektowanie biofilne, czyli tworzenie architektury przyjaznej współczesnemu, świadomemu odbiorcy. W biofilnych aranżacjach wnętrz wykorzystywane są m.in.: wiklina, wełna, szkło czy terakota. Niezbędnym elementem tej przestrzeni są oczywiście rośliny. Trend coraz częściej widoczny w obiektach biurowych, doceniany jest przez pracowników.

Projektowanie wnętrz oparte na świadomym zrozumieniu potrzeb użytkowników to istota design thinking. Tworzenie zgodne z tą ideą wymaga spojrzenia na projekt w sposób kompleksowy, w oparciu o wiedzę specjalistów z różnych branż.

Aranżowanie przestrzeni sprzyjającej budowaniu relacji

Pandemia spowodowała liczne zmiany w systemie pracy. Możliwość wykonywania swoich obowiązków zdalnie, sprawiła, że oczekiwania pracowników dotyczące aranżacji przestrzeni biurowej znacznie wzrosły.

Architekci stanęli przed wyzwaniem tworzenia miejsc pracy, które zachęcają do powrotu do biura. Nowoczesne aranżacje posiadają liczne udogodnienia w postaci np. przestrzeni do relaksu czy też strefy fitness. Projekty te mają za zadanie zaspokoić oczekiwania pracowników i zachęcać do wybierania przestrzeni biurowej na rzecz pracy z domu.

Przestrzeń siedziby biurowej Grupy RB, mat.pras.

Nowoczesne przestrzenie biurowe pełnią jednocześnie dwie funkcje. Z jednej strony zapewniają komfort, niezbędny do pracy w skupieniu, z drugiej stwarzają okazję do budowania relacji i zacieśniania więzi. Jako projektanci musimy mieć na uwadze zarówno oczekiwania biznesowe Inwestora – ekonomiczne rozwiązania systemowe, ale również indywidualne potrzeby pracowników – komfort pracy. Wśród nowych, stosowanych przez pracodawców pomysłów coraz popularniejsze są hot deski – dzielone stanowiska pracy. Rozwiązanie to stwarza możliwość ekonomicznego wykorzystania przestrzeni. Wdrażamy różnorodne rozwiązania, zapewniające także prywatność i możliwość skupienia w biurach typu open space. Jednym z nich są call boxy, gdzie w ciszy, można wykonywać swoje obowiązki – mówi Ewa Szpotowicz, architekt Grupy RB odpowiedzialny za projekt aranżacji siedziby biura Grupy RB.

Przestrzeń siedziby biurowej Grupy RB, mat.pras.

Pracownicy potrzebują przestrzeni, w której mogą współdziałać, dzielić się doświadczeniami. Odpowiednia aranżacja wnętrz biurowych, z uwzględnieniem zasad ergonomii buduje poczucie komfortu. Wypracowanie równowagi między estetyką, a funkcjonalnością w przestrzeniach biurowych i użytkowych, a także przemyślane, ekologiczne rozwiązania, zapewniają wygodę i są w stanie odpowiedzieć na współczesne potrzeby użytkowników przestrzeni.

