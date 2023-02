Pandemia spowodowała krótkotrwały kryzys sprzedażowy i długofalowy kryzys surowcowy w branży stolarki otworowej. Od kilku miesięcy obserwujemy znaczące wzrosty produkcji oraz sprzedaży okien i drzwi.

Trzy lata temu pandemia, rok temu wybuch konfliktu zbrojnego w Ukrainie, a w jego następstwie galopująca inflacja na polskich i zagranicznych rynkach – to wszystko przyniosło wielkie zawirowania w gospodarce i zmusiło firmy do odnalezienia się w nowej, rynkowej rzeczywistości. Przedsiębiorcy zadawali nieustannie te same pytania: „Co dalej?”, „Jak przetrwać?”, „Ile czasu potrwa patowa sytuacja?”.

Branżę okien i drzwi w Polsce świetnie sobie poradziła w tym trudnym czasie i osiągnęła doskonałe wyniki sprzedażowe, a dowodem na to niech będą nasze ubiegłoroczne kontrakty, których było naprawdę sporo — mówi specjalista z fabryki okien i drzwi DMD Tomasz Januszewski.

Jak podaje Raport rynku okien i drzwi, przeprowadzony przez ASM Research Solution Strategy, Polska pozostaje liderem w eksporcie okien i drzwi wśród krajów europejskich oraz wiceliderem w eksporcie światowym. Ubiegłoroczne dane marki DMD tylko to potwierdzają i przedstawiają się następująco:

ponad 1400 szt. drzwi PVC wysłanych do zagranicznych klientów,

ponad 1750 szt. okien PVC wysłanych do zagranicznych klientów,

ponad 250 szt. drzwi alu wysłanych do zagranicznych klientów,

ponad 2000 szt. rolet podtynkowych oraz nadstawnych wysłanych do zagranicznych klientów.

To optymistyczne prognozy na 2023 rok. W minionym roku dotarliśmy do 134 klientów na terenie Podlasia i nie tylko, u których udało się kompleksowo wstawić okna, drzwi i rolety produkcji DMD, których zadowolenie jest bezcenne — mówi Tomasz Januszewski.

Trudno przewidzieć, jak będzie wyglądać rok 2023 w naszej branży, a wszystko zależy od koniunktury gospodarczej, cen surowców i popytu na krajowych i zagranicznych rynkach. Teraz szczególnie ważne jest, aby być elastycznym i dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. My nieustannie stawiamy na produkcję wysokiej jakości stolarki okiennej i drzwiowej z PVC i aluminium. Naszym celem jest produkcja wyróżniających się na rynku okien i drzwi, które zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów. Wybór dostawców nie jest przypadkowy. To producenci najlepszych gatunkowo systemów profili a współpraca z nimi to jeden z najważniejszych czynników gwarancji naszego sukcesu – podsumowuje Tomasz Januszewski.

