Debiut na NewConnect planowaliśmy już od dawna i uważamy, że odbywa się on w idealnym momencie – zarówno ze względu na bardzo dobrą kondycję naszej spółki jak i na fakt, że rynek fitness odradza się po okresie pandemii. Z optymizmem patrzymy więc w przyszłość i spodziewamy się, że 2023 rok będzie czasem dalszego rozwoju OLYMP zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych – komentuje Sylwia Czepiżak, Prezes Zarządu OLYMP S.A.

Marka OLYMP jest obecna na rynku od 50 lat. Spółka koncentruje się na produkcji oraz dystrybucji sprzętu fitness i kładzie duży nacisk na tworzenie produktów odpowiadających precyzyjnie określonym grupom klientów. W ofercie posiada dwie linie produktów własnych: OLYMP Classic i OLYMP New Generation, oraz dystrybuowany sprzęt treningowy od najlepszych światowych marek. W ostatnim czasie dynamicznie się rozwijała, poszerzając partnerstwa biznesowe.

OLYMP to nie tylko dostawca i dystrybutor sprzętu. Naszą przewagą konkurencyjną jest kompleksowy łańcuch wartości dla rynku fitness – od produkcji, przez sprzedaż i montaż, aż po serwis i regenerację sprzętu fitness. To pozwala nam na dywersyfikowanie grup odbiorców. Choć kluczowym klientem są dla nas operatorzy klubów fitness, duży potencjał upatrujemy również we współpracy z m.in. ośrodkami rehabilitacyjnymi, spa, a także z organami administracji państwowej – w tym z wojskiem i policją – dodaje Sylwia Czepiżak.