Ukraińcy pojechali na wojnę. Nie ma rąk do budowy mieszkań?

W ciągu pierwszych 12 dni od wybuchu wojny do ojczyzny wróciło ok. 133 tys. mężczyzn. Polscy pracodawcy zgłaszają, że wyjeżdżają głównie kierowcy i pracownicy branży budowlanej. To wpłynie na aktywność deweloperów, choć oni i tak zgłaszają wyhamowanie w związku z ograniczeniem popytu.

Do Polski przyjeżdżają głównie kobiety, które nie wypełnią wakatów w budowlance. Rozwój sytuacji zależy od wojny w Ukrainie, choć można się spodziewać, że mężczyźni, którzy wrócili, nawet po jej ustaniu zostaną, by odbudować swoją ojczyznę - czytamy na www.rp.pl.