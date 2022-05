W branży budowlanej będzie pracowało tyle samo kobiet co mężczyzn

"Klara buduje" to uniwersalna opowieść o dziewczynce, która postanowiła zrealizować swoje marzenie i zbudować coś, czego świat jeszcze nie widział.

Według danych GUS i Eurostatu odsetek Polek, które mają wyższe wykształcenie, wynosi 38,8 proc.

„Klara buduje” została wydana także w języku ukraińskim.

Branża budowlana uchodzi za typowo męski sektor zawodowy, na szczęście od pewnego czasu ten stereotypy odchodzi do lamusa. Niedawno wydana książka "Klara buduje" to uniwersalna opowieść o dziewczynce, która postanowiła zrealizować swoje marzenie i zbudować coś, czego świat jeszcze nie widział. Jej autorem jest Jakuba Skworza, twórca m.in. bestselleru "Mani Skłodowskiej" o Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo zostało pięknie zilustrowane przez Paulinę Derecką i jest adresowane nie tylko do najmłodszych. To historia o budowaniu nie tylko budynków, ale też relacji i pewności siebie. Inspiracją dla jednej z bohaterek książki była kierowniczka budowy Erbudu.

To także opowieść o tym, że warto mieć marzenia, nie bać się wyzwań i konsekwentnie podążać do wyznaczonego celu. Według danych GUS i Eurostatu odsetek Polek, które mają wyższe wykształcenie, wynosi 38,8 proc. i jest wyższy niż w przypadku mężczyzn (26,9 proc.), a także od średniej unijnej (35,2 proc.). I choć w 2020 r. kobiety stanowiły 58 proc. ogólnej liczby studentów w Polsce, to na publicznych uczelniach technicznych ich odsetek wyniósł zaledwie 35 proc. Jak oceniają eksperci, w najbliższych latach na naszych budowach zabraknie pół miliona pracowników.

– Wyrównywanie szans i przebijanie szklanych sufitów wszystkim się opłaca. Fundamentem naszego działania jest tworzenie środowiska, w którym każdy pracownik jest oceniany ze względu na swoje kompetencje, a nie płeć czy wiek, i stoją za tym konkretne działania. Co piąta osoba na stanowisku kierowniczym w ERBUD-zie to kobieta. Relacja wynagrodzenia kobiet do mężczyzn wynosi w naszej firmie 97 proc., a dysproporcja jest wynikiem stażu pracy, a nie płci. Jest to bardzo dobry wynik na tle branży budowlanej – wyjaśnia Dagmara Sobolewska, dyrektorka pionu HR w Grupie ERBUD.

– ERBUD zmienia świat – budując nowoczesne obiekty, a także kreując sposób postrzegania świata wolny od myślenia w kategoriach ograniczeń i stereotypów. Jednym z nich, całe szczęście powoli przemijającym, jest przekonanie, że istnieją zawody zarezerwowane tylko dla jednej płci i budownictwo do nich należy. I choć na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć rosnący odsetek kobiet na uczelniach technicznych, to w tej materii jest wiele do zrobienia – mówi prezes Dariusz Grzeszczak. Kierowana przez niego firma jest największą grupą budowlaną w Polsce niebędącą częścią międzynarodowych holdingów. ERBUD ma ponad 30-letnie doświadczenie na rynku polskim oraz w krajach Europy Zachodniej, szczególnie na rynku niemieckim. Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, inżynieryjno-drogowym, przemysłowym i energetycznym. Rocznie realizuje projekty o wartości ponad 3 mld zł.

Dariusz Grzeszczak

„Klara buduje” została wydana także w języku ukraińskim. Zysk ze sprzedaży zostanie przeznaczony na cele statutowe Fundacji ERBUD, czyli pomoc wychowankom domów dziecka w wejściu w dorosłość. „Klara buduje” to pierwsza z serii książek Erbudu, która będzie poświęcona przedstawieniu branży budowlanej oraz przybliżeniu arkanów tego fascynującego świata dziewczynkom, tak by w przyszłości rozważyły wybór ścieżki zawodowej związanej z budownictwem.

– Może nie za rok czy dwa, ale w przyszłości w branży budowlanej będzie tyle samo kobiet co mężczyzn. Chcemy być dla nich firmą pierwszego wyboru. Już teraz myślimy o dziewczynkach, które pojawią się na rynku pracy nawet za 20 lat – podsumowuje Agnieszka Głowacka wiceprezeska ERBUD S.A., która jest jedną z nielicznych kobiet w zarządach wielkich firm budowlanych.