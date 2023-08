Na dachach hal produkcyjnych spółki Aliplast z Lublina powstanie największa farma fotowoltaiczną w Polsce.

W Lublinie powstaje największa instalacja fotowoltaiczna w Polsce montowana na dachu systemem niebalastowym.

Jej powierzchnia ma wynieść blisko 70 tys. mkw.

Powierzchnia instalacji odpowiada dziesięciu boiskom do piłki nożnej.

Aliplast z Lublina od lat prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, stawiając sobie za cel osiągnięcie neutralności środowiskowej. Jako jeden z największych producentów systemów i profili aluminiowych dąży do minimalizowania wpływu na środowisko i klimat. Od początku czerwca br. spółka rozpoczęła kolejny projekt.

Jak informuje Wyborcza.pl, trwają prace związane z montażem największej instalacji fotowoltaicznej w Polsce, mocowanej na dachu systemem klejonym do membrany firmy Corab. Spółka inwestuje w rozwiązania, które zmniejszają uzależnienie od energii ze źródeł kopalnych.

Pierwszy etap projektu zakłada montaż 3 750 sztuk modułów o łącznej mocy 2,1 MW na czterech dachach zakładu. Planowana powierzchnia instalacji fotowoltaicznej to blisko 70 tys. mkw. Odpowiada to obszarowi, jaki zajmuje 10 boisk do piłki nożnej.

