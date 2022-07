W Polsce otwiera się ogromny rynek termomodernizacji

Budynki w Polsce są dosyć stare, a tempo ich renowacji niskie. Na poziomie europejskim remontuje się 1 proc. obiektów rocznie, a w Polsce – 0,4 proc. Paradoksalnie to dla naszego rynku szansa. - Dzięki dużej liczbie kompleksów przemysłowych otwiera się ogromny rynek termomodernizacji – tłumaczy Piotr Krysik, specjalista ds. efektywności energetycznej i OZE Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

W latach 2021 – 2050 termomodernizacji poddanych zostanie aż 7,5 mln budynków w Polsce, czyli co drugi obiekt przejdzie renowację.

W Polsce, według stanu na 2022 r. znajduje się niespełna 14,2 mln budynków. Aż 65 proc. ma więcej niż 30 lat, co oznacza, że wymagają podjęcia działań renowacyjnych i remontowych.

Według Długoterminowej Strategii Renowacji do 2030 r. wydamy na termomodernizację w Polsce 40 mld zł, w latach 2031-2040 – 55 mld zł, a w latach 2041 -2050 będzie to 59 mld zł.

W Polsce, według stanu na 2022 r. znajduje się niespełna 14,2 mln budynków. Największą ich liczbę stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne – 39 proc. wszystkich zasobów budowlanych w Polsce. Jest ich ponad 5 mln. Bardzo dużą grupę (36 proc.) stanowią obiekty produkcyjne, gospodarcze i magazynowe. Jest ich również ponad 5 mln.

– Zasób budowlany w Polsce jest dosyć stary. Aż 65 proc. ma więcej niż 30 lat, co oznacza że wymagają podjęcia działań renowacyjnych i remontowych – wylicza Piotr Krysik, specjalista ds. efektywności energetycznej i OZE Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Wyzwaniem będzie termomodernizacja budynków produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych ze względu na kapitałochłonność tego procesu oraz długi okres zwrotu kosztów inwestycyjnych.

Jakie jest aktualne tempo termomodernizacji budynków? Unia Europejska szacuje, że na poziomie unijnym ok. 1 proc. budynków jest co roku termomodernizowanych. Tymczasem w Polsce – na podstawie danych Funduszu Termomodernizacji Remontów – jest to średnio 0,4 proc. budynków wielorodzinnych.

– To oznacza, że w Polsce aktualne tempo termomodernizacji jest niskie i wymaga poprawy – uważa Piotr Krysik.

Zasób budowlany w Polsce jest dosyć stary. Aż 65 proc. ma więcej niż 30 lat. Fot. Raport Konfederacji Lewiatan „Efektywność energetyczna budynków – szanse i wyzwania dla polskich firm”.

Otwiera się ogromny rynek termomodernizacji

Największą liczbę budynków w Polsce stanowią domy jednorodzinne.

– Oznacza to, że ciężar finansowy i organizacyjny termomodernizacji budynków spoczywać będzie na dużej liczbie podmiotów, których świadomość ekologiczna i zdolność nabywcza będzie kluczowa w skutecznej dekarbonizacji całego zasobu budowlanego – tłumaczył podczas konferencji konfederacji Lewiatan „Efektywność energetyczna budynków – szanse i wyzwania dla polskich firm” ekspert Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Wyzwaniem będzie również termomodernizacja budynków produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych ze względu na kapitałochłonność tego procesu oraz długi okres zwrotu kosztów inwestycyjnych.

Jednak duża liczba budynków przemysłowych oraz niskie tempo termomodernizacji – to dla polskiego rynku szansa, ponieważ otwiera się ogromny rynek termomodernizacji.

– Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych, które będą musiały dostarczyć na rynek odpowiednią ilość materiałów budowlanych oraz firm budowlanych, które przeprowadzą procesy renowacyjne – wylicza Piotr Krysik.

Termomodernizacyjny wyścig czas zacząć

Nakreślone przez Długoterminową strategię renowacji budynków tempo planowanej fali renowacji w Polsce wynosi średnio 3,8 proc.

Nakreślone przez Długoterminową strategię renowacji budynków tempo planowanej fali renowacji w Polsce wynosi średnio 3,8 proc. To bardzo ambitna prognoza, skoro Unia Europejska wskazuje, że aby zdekarbonizować cały europejski zasób budowlany wystarczy 3 proc. Fot. Raport Konfederacji Lewiatan

– To bardzo ambitna prognoza, skoro Unia Europejska wskazuje, że aby zdekarbonizować cały europejski zasób budowlany wystarczy 3 proc. Na pewno działać trzeba natychmiast, ponieważ w 2027 r. chcemy osiągnąć już poziom 3,2 proc. – zaznacza Piotr Krysik.

Koszt termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła w latach 2021 – 2050 wyniesie 1,5 bln zł. – To ogromna kwota, która z pewnością nie będzie pochodzić ani ze źródeł europejskich, ani z budżetów krajowych, tylko z prywatnych zasobów właścicieli budynków– tłumaczy Piotr Krysik.

– Jednocześnie oczekuje się około 5 mln głębokich termomodernizacji, czyli takich, które zaowocują bardzo dużą oszczędnością energii. Spodziewana roczna oszczędność energii finalnej do 2030 r. to 7Mtoe – wyjaśnia ekspert Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Termomodernizacja dużo kosztuje

Dużym wyzwaniem stanie się stworzenie atrakcyjnych z punktu widzenia obywateli i przedsiębiorstw mechanizmów finansowania i produktów bankowych. W Polsce jednym ze źródeł finansowania termomodernizacji jest Fundusz Termomodernizacji i Remontów, w ramach którego planuje się wydać w latach 2020 – 2029 niemal 2,9 mld zł. Zostaną przeznaczone na remonty budynków wielorodzinnych oraz samorządowych i rządowych.

Nowymi źródłami są Fundusze Europejskie perspektywy 2021 -2027 i program FEnIKS o wartości 25 mld euro. Ważnym podmiotem jest także Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. To ponad 58 mld euro przeznaczonych między innymi na działania związane z efektywnością energetyczną i OZE w przedsiębiorstwach (300 mln euro).Pieniądze zasilą Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Będzie on posiadał budżet wynoszący 158,5 mld zł.

Kolejnymi źródłami finansowania termomodernizacji budynków są: Fundusz Transformacji Energetyki, Fundusz Modernizacyjny i Białe Certyfikaty.

– Wzrost wydatków wiąże się z tym, że przedsięwzięcia będą coraz trudniejsze do realizacji, wymagające coraz bardziej kapitałochłonnych technologii, niezbędnych dla osiągnięcia standardu bezemisyjnego – tłumaczy Piotr Krysik, specjalista ds. efektywności energetycznej i OZE Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Tempo gruntownej renowacji zależy w głównej mierze od zaangażowania sektora finansowego i aktywnego uczestnictwa banków w procesie transformacji sektora.

Z finansowaniem termomodernizacji w Polsce wiążą się zarówno wyzwania, jak i szanse. Środki unijne nie wystarczą na osiągnięcie celów termomodernizacyjnych w Polsce. Będą jedynie impulsem i zachętą. Pozostałe kwoty będą musiały pochodzić od inwestorów lub z budżetu państwa. Tempo gruntownej renowacji zależy w głównej mierze od zaangażowania sektora finansowego i aktywnego uczestnictwa banków i instytucji finansowych w procesie transformacji sektora.

Kierowanie środków finansowych przez banki na termomodernizację budynków wpłynie pozytywnie na ich wizerunek i działalność niefinansową, której obowiązek raportowania w zakresie śladu węglowego wprowadza projekt nowej dyrektywy CSRD.