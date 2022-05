Wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne wyższa o ponad jedną trzecią

Największy kapitał przyciągnął handel, następnie biura i magazyny.

Większość kapitału napłynęła z Ameryki Północnej. Inwestycje z Europy stanowiły 16 proc. i pochodziły głównie z Węgier, Niemiec i Szwajcarii.

Udział polskich firm wyniósł 2 proc.

Eksperci CBRE zauważają, że coraz większym potencjałem do wzrostu odznacza się sektor mieszkań na wynajem (PRS).

- Wojna za naszą wschodnią granicą miała wpływ na decyzje inwestorów w minionym kwartale. Część z nich tymczasowo wstrzymywała transakcje kupna-sprzedaży, aby obserwować dalszy rozwój sytuacji. Mimo to łączna wartość inwestycji w rodzime nieruchomości komercyjne okazała się wyższa zarówno w porównaniu rok do roku, jak i w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku, czyli czasu sprzed pandemii - mówi Przemysław Felicki, dyrektor w dziale rynków kapitałowych w CBRE.

- Uwagę przyciągał przede wszystkim rynek handlowy, którego świetny wynik był efektem dużych transakcji portfelowych dotyczących centrów handlowych. Zainteresowaniem niezmiennie cieszą się także parki handlowe, supermarkety i dyskonty spożywcze. Na drugim miejscu w tym kwartale znalazł się rynek biurowy, w którym również mieliśmy do czynienia z rekordową transakcją. Podium domykają magazyny, które niezmiennie cieszą się ogromną popularnością. Obserwujemy również rosnący potencjał segmentu PRS, czyli mieszkań na wynajem - mówi Przemysław Felicki.

Całkowity wolumen inwestycyjny na polskim rynku nieruchomości komercyjnych w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 1,66 mld euro. To o 35 proc. więcej niż w analogicznym okresie minionego roku i dwa razy więcej, niż w pierwszym kwartale 2019 roku. Na ten wynik złożyły się 23 transakcje, w tym 3 portfelowe. W ujęciu sektorowym największy udział w rynku należał do segmentu handlowego (44 proc.). Na drugim miejscu uplasowały się biura (39 proc.), a za nimi sektor magazynowy (12 proc.).

Nieruchomości przemysłowo-logistyczne pozostają silnymi aktywami. Specyficzna struktura rynku inwestycyjnego z dominującym udziałem handlu była rezultatem trzech rekordowych transakcji, obejmujących sektory handlowy i biurowy. Łącznie stanowiły one trzy czwarte całkowitego wolumenu inwestycyjnego odnotowanego w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku.

Polska przyciąga węgierski i niemiecki kapitał

Większość kapitału, który napłynął do polskich nieruchomości komercyjnych w pierwszych trzech miesiącach br. pochodziła z Ameryki Północnej (59 proc.). Udział europejskich krajów wyniósł 16 proc., a dominowały wśród nich Węgry, Niemcy i Szwajcaria. Polski kapitał to jedynie 2 proc. całej kwoty. Jak podkreślają eksperci CBRE, sytuację zmienić może ustawodawstwo, w tym rozpowszechnienie funduszy REIT (Real Estate Investment Trust), które ułatwiłyby polskim inwestorom lokowanie środków w nieruchomości komercyjne. To rozwiązanie, które z powodzeniem sprawdza się w innych europejskich krajach.

Na koniec pierwszego kwartału br. roku stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości w sektorach przemysłowo-logistycznym, biurowym i handlowym (centra handlowe) wyniosły odpowiednio 4,35 proc., 4,40 proc. i 5,75 proc., odznaczając się stabilnym trendem w kolejnych miesiącach. Stopy kapitalizacji dla nieruchomości typu „prime” z tzw. segmentu PRS w Warszawie wyniosły 4,70 proc. w marcu 2022 roku.

