Węgierski rynek na celowniku Litwiniuk Property

Przedstawiciele firmy doradczej Litwiniuk Property podczas wielu spotkań na Węgrzech w Budapeszcie, uzgodnili współprace przy komercjalizacji z wiodącymi, międzynarodowymi inwestorami biurowców klasy A.

Obecnie reprezentujemy już kilku Najemców podczas procesu wyboru nowej lokalizacji, siedziby firmy w Budapeszcie dla firm lokalnych z Węgier jak i międzynarodowych korporacji, dokonując pełnej analizy rynku powierzchni biurowych klasy A w Budapeszcie, przedstawiając najatrakcyjniejsze lokalizacje powierzchni do wynajęcia zgodnie z wytycznymi i oczekiwaniami klientów.

- Obecnie największym, nowym kompleksem biurowym w Budapeszcie jest inwestycja pn. „Agora”. Projekt będzie miał ok. 130 tys. mkw. GLA. Pierwszy etap (powierzchnie biurowe i handlowe) będzie miał 68,5 tys. mkw., elastyczną powierzchnię biurową oraz biura coworking będzie stanowiło ponad 8 tys. mkw., a łączna liczba miejsc parkingowych wyniesie ponad 2 tys. Deweloperem kompleksu biurowego jest HB Reavis - powiedział Patryk Litwiniuk, dyrektor generalny firmy doradczej Litwiniuk Property.

Według forum badawczego w Budapeszcie („BRF”) całkowita nowoczesna powierzchnia biurowa w Budapeszcie wynosi obecnie ok 3,5 mln mkw.

Wskaźnik pustostanów biurowych spadł do ok. 7 proc. Całkowity popyt w pierwszym kwartale 2019 r. wyniósł 79 980 mkw., co oznacza spadek o 12,2 proc. rok do roku. Nowe umowy najmu stanowiły 45 proc. całego rynku komercjalizacji, zaś przedłużenia stanowiły 36 proc. Rozbudowy stanowiły 15 proc., podczas gdy pozostałe 4% stanowiły umowy przedwstępne najmu.

Według BRF w I kwartale 2019 r. Podpisano 153 umowy najmu o średniej wielkości 523 mkw. BRF zarejestrował 21 transakcji zajmujących ponad 1000 mkw. Powierzchni biurowej podzielonych na 8 nowych transakcji, 9 renegocjacji, 1 umowę przedwstępną najmu i 3 powiększenia powierzchni najmowanej.

Największa była transakcja renegocjacji, która wyniosła 4800 mkw. Największa nowa umowa obejmowała 3560 mkw. W budynku biurowym White House, a największa przedwstępna transakcja miała miejsce w Nordic Light 3 na 1 560 mkw. Największa ekspansja kwartału została podpisana na Placu Budy o powierzchni 2500 mkw.