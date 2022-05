Westbridge już w Polsce. Nowe władze i oddział w Warszawie

Specjalizująca się w polityce ESG i optymalizacji kosztów operacyjnych firma Westbridge Advisory (Westbridge) otworzyła w kwietniu 2022 roku nową siedzibę w stolicy Polski.

Obowiązki dyrektora siedziby mieszczącej się przy Rondzie ONZ 1 powierzono Danucie Grzywacz.

Jako Country Head na Polskę będzie ona podlegać bezpośrednio dyrektorowi zarządzającemu w Westbridge Advisory International AG, którym jest Hajo Engelke.

Międzynarodowy pion firmy Westbridge jest obecnie reprezentowany w Europie przez dwa leżące poza granicami Niemiec oddziały: istniejące już biuro w Zurychu oraz nowy oddział w Warszawie.

Po ukończeniu studiów w zakresie finansów i zarządzania Danuta Grzywacz rozpoczęła w 2002 roku pracę na stanowisku Senior Sales Specialist w banku BPH. Cztery lata później przeszła do Raiffeisen Bank Polska. Następnie kilkakrotnie zmieniała stanowiska, zarządzając zespołami sprzedażowymi i zdobywając m.in. doświadczenie w zakresie transformacji cyfrowej jako Business Development Manager w firmie Econocom. W czasie pracy w warszawskim Jones Lang Lasalle (JLL) na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za Sales Management and Clients Growth zainteresowała się tematyką zrównoważonego rozwoju w branży nieruchomości komercyjnych. Był to dla niej bodziec do pogłębiania swojej wiedzy w zakresie zerowego zużycia energii netto oraz dołączenia do specjalizującej się w ESG firmy Westbridge.

- Naszym celem jest znaczące zwiększenie poziomu świadomości w Polsce, jak ważne jest ESG, oraz wzmacnianie pozycji Westbridge jako strategicznego i operacyjnego eksperta w tej dziedzinie. Będziemy przy tym dążyć do dalszego rozszerzania naszych dotychczasowych mandatów w Polsce i jednoczesnego poszerzenia grona naszych stałych klientów o ważnych graczy w sektorze nieruchomości komercyjnych - deklaruje Danuta Grzywacz.

- Otwarcie naszego przedstawicielstwa w Polsce daje nowe impulsy do wzrostu naszej firmy w skali europejskiej. Nowa siedziba w Warszawie pozwoli nam wejść na ten bardzo ważny dla nas rynek i zintensyfikować udzielane przez nas wsparcie dzięki większej bliskości klienta – wyjaśnia Hajo Engelke, dyrektor zarządzający w Westbridge. -Cieszymy się z dołączenia do naszej firmy tak sprawdzonego eksperta jak Danuta. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu będzie ona doskonałym uzupełnieniem naszego zespołu. Danuta pomoże umocnić naszą pozycję na polskim rynku i będzie wspierać naszych klientów na drodze do osiągnięcia klimatycznej neutralności.