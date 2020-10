Wiceprezes Grupy Atlas o ekobudownictwie: Nadal głównym kryterium wyboru materiałów jest cena

Dużą rolę w zrównoważonym rozwoju odgrywają materiały budowlane.

- Budownictwo zużywa ogromne ilości zasobów naturalnych produkując równocześnie znaczne ilości odpadów. Jednym z narzędzi wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju przez producentów są deklaracje środowiskowe produktu typu III (EPD). Żeby je opracować, trzeba dokonać oceny danego wyrobu poprzez określenie jego charakterystyki wyrażonej zbiorem odpowiednio dobranych wskaźników. Odnoszą się one do poszczególnych kategorii oddziaływania na środowisko lub cech ekologicznych. Co ważne, deklaracje EPD są dobrowolne, podlegają weryfikacji przez niezależne podmioty. Już w 2014 roku opracowaliśmy pierwsze deklaracje środowiskowe typu III dla wybranych rozwiązań materiałowo-technicznych oferowanych przez nas. Zostały one poddane ocenie Instytutu Techniki Budowlanej. Ponowna ocena w roku 2019 pokazała, jak wiele zmian zaszło w tym obszarze oraz jak nowoczesnym producentem jesteśmy - mówi dr inż. Jacek Michalak, wiceprezes zarządu ds. Rozwoju Grupy Atlas.

Przykładem jest potencjał globalnego ocieplenia (GWP) dla 1 mkw. systemu ociepleniowego Atlas dla układu z płytami EPS o grubości 10 cm oraz tynkami mineralnymi. Jeszcze w 2014 r. wynosił on 11,2 kg CO2-eq, pięć lat później – już tylko 8,7 kg CO2-eq. Z kolei w przypadku 1 mkw. ocieplenia, w którym jako wierzchnią warstwę zastosowano tynk akrylowy zamiast tynku mineralnego, GWP w 2014 r. wynosił 13,2 kg CO2-eq. zaś w 2019 r. – 10,0 kg CO2-eq.

Deklaracje środowiskowe przynoszą też informację o innych wskaźnikach, jak np. potencjał eutrofizacji, zużycie odnawialnych źródeł energii, itd.

- Zrównoważony rozwój w budownictwie jest bardzo modnym sformułowaniem, tak jak niegdyś pojęcie „ekologia”. W skrócie można go opisać jako dbałość o środowiska na każdym etapie powstawania budynku, czyli podczas wyboru miejsca na inwestycję, doboru materiałów budowlanych czy wykończeniowych - mówi dr inż. Jacek Michalak. - Nadal jednak twierdzę i obserwuję, że głównym kryterium wyboru produktów jest cena.

1

2

Retransmisja sesji: . Inwestycje po COVID-19 – czy Polska znów będzie zieloną wyspą?