Działania CSR w biznesie są szansą na wykreowanie wizerunku odpowiedzialnego, etycznego i proaktywnego przedsiębiorstwa. Mają na celu stworzenie zakładu pracy przyjaznego pracownikom, klientom, społeczeństwu i środowisku. CSR to sposób na wykorzystanie przestrzeni biznesowej nie tylko do osiągania celów finansowych firmy, ale też zmiany otoczenia na lepsze.

W audycie CSR Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przeprowadzonym przez firmę Thule sprawdzono działalność firmy Etisoft pod kątem bezpieczeństwa środowisk pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, gospodarką odpadami oraz ochroną środowiska. Audyt zakończył się uzyskaniem najwyższego możliwego wyniku. Stanowi on potwierdzenie tego, że przedsiębiorstwo prowadzi owocne działania CSR na rzecz klientów, pracowników i bezpieczeństwa. Etisoft został również sklasyfikowany i uhonorowany brązowym medalem przez EcoVadis – to nagroda za skuteczne i poprawne działania realizowane w łańcuchu dostaw w zakresie środowiskowym, społecznym oraz etycznym. Działania wspierające zrównoważony rozwój wykorzystujemy w naszej firmie do budowania lepszej i bezpiecznej przyszłości, a także poprawy jakości oraz komfortu życia i pracy – mówi Joanna Heler-Kończakowska z działu marketingu firmy Etisoft.