Z jakimi wyzwaniami sektor budowlany mierzył się w mijającym roku?

Wzrosty cen surowców i kłopoty z terminowością dostaw to główne trudności, z jakimi sektor budowlany mierzył się w mijającym właśnie roku. Pomimo wymagającej sytuacji był to czas stabilnego rozwoju firm związanych z branżą budowlaną. Sika w 2021 r. zrealizowała największe przejęcie branżowe w swojej historii, dzięki czemu planuje znaczący wzrost biznesowy w najbliższej przyszłości.

W dobiegającym końca 2021 roku sektor budowlany borykał się z poważnymi problemami, mimo tego nie odnotowano znaczącego zatrzymania działań i rozwoju.

O minionych 12 miesiącach, istotnych problemach dotykających całą branżę oraz sukcesach firmy Sika Poland mówi ekspert marki, Robert Czołgosz.

Głównym wyzwaniem sektora budowlanego w 2021 roku były gigantyczne trudności z dostępnością surowców, a co za tym idzie – drastyczny wzrost ich cen, dodatkowo napędzający inflację. Ponadto, przedsiębiorcy borykali się z podwyżkami opłat za energię elektryczną, gaz i paliwa. – Wszystko to wpłynęło na koszty wytwarzania i transportu materiałów budowlanych. Dodając do tego ogólnoświatowe problemy z łańcuchem dostaw, zagrażające terminowej produkcji, można śmiało stwierdzić, że mieliśmy naprawdę wiele wyzwań w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Myślę jednak, że pomimo tylu przeszkód branża poradziła sobie dobrze i będzie mogła zaliczyć rok 2021 do relatywnie udanych – mówi Robert Czołgosz, szef sektora Target Market Concrete w Sika Poland.

Budowlanka się nie zatrzymuje

Mimo zmieniającej się z dnia na dzień sytuacji międzynarodowej związanej z Covid-19, nie odnotowano znaczących spadków efektywności na rynku. – Poziom produkcji budowlano-montażowej oraz zapotrzebowanie na roboty budowlane utrzymały się na zadowalającym poziomie. W branży nie odnotowaliśmy zatem zwiększonej ilości zwolnień czy strat finansowych firm. Konsumpcja materiałów była wysoka, Sika i mój dział zaliczą ten rok jako wręcz rekordowy sprzedażowo. To sukces całej branży budowlanej i jej ludzi, że biznes nie poddał się, mimo trudnej sytuacji rynkowej – mówi Robert Czołgosz.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Sika w 2021 roku zaliczyła kilka wartych odnotowania sukcesów. W listopadzie firma ogłosiła największe w swojej historii przejęcie branżowe opiewające na 5,2 mld euro. Chodzi o zakup MBCC Group, której produkty i usługi poszerzą w przyszłości portfolio marki Sika. Transakcja stanowi krok milowy na drodze realizacji strategii rozwoju szwajcarskiego giganta, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego rozwoju, którego idea leży u podstaw działalności firmy.