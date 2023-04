- Popularność usługi nadawania i odbioru przesyłek systematycznie rośnie. Z roku na rok notujemy kilkudziesięcioprocentowy wzrost liczby obsługiwanych paczek. Wierzymy, że dzięki współpracy z DPD Polska, jednej z największych w kraju sieci kurierskich, te wyniki będą jeszcze lepsze.

Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów, którzy w drodze do pracy czy domu będą mogli szybko i komfortowo nadać lub odebrać paczkę.

Wspólnie pracujemy więc nad rozwojem usługi. Chcemy, by była ona jeszcze szybsza, bardziej wygodna i powszechnie dostępna dla naszych klientów – mówi Przemysław Tomaszewski, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju usług, Żabka Polska.Usługa nie jest dostępna w sklepach autonomicznych Żabka Nano.

W ramach współpracy z DPD Polska, od 3 kwietnia br. we wszystkich placówkach sieci Żabka będzie można wygodnie nadawać, odbierać przesyłki wysyłane za pośrednictwem DPD. Tym samym korzystanie z usług krajowych i międzynarodowych DPD będzie jeszcze prostsze.

Cieszymy się, że Żabka dołącza do międzynarodowej sieci DPD Pickup, która staje się najbardziej dostępną siecią nadań i odbiorów paczek w Polsce, posiadając łącznie 22 000 punktów, a w całej Europie ponad 80 000. Naszą intencją jest, aby klienci mieli dostęp do usług DPD tak blisko i wygodnie jak jest to możliwe i aby zapewnić unikalną elastyczność w zakresie nadań i odbiorów paczek. Nieustannie słuchamy potrzeb naszych klientów, dlatego doskonalimy i tworzymy nowe rozwiązania zarówno w zakresie infrastruktury fizycznej jak i technologicznej, jednocześnie mocno wpisując w naszą działalność odpowiedzialność wobec środowiska – komentuje Maciej Głowacki, dyrektor operacyjny DPD Polska.