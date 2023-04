Fundusze inwestycyjne zmieniły taktykę. Szukając partnera z branży Facility Management, coraz częściej wybierają elastyczne firmy rodzinne - przyznaje Agnieszka Kamińska, CEO AGIS Facility Management Group.

W 2022 r. bardzo wiele firm branży FM zostało sprzedanych. Rynek się mocno skonsolidował. Powoli zaczyna brakować mniejszych, rodzinnych przedsiębiorstw.

Na polskim rynku FM ponad 70 proc. działających firm to podmioty zagraniczne, więc lokalność jest coraz bardziej cenna.

AGIS ostatnio zdobył zaufanie już dwóch zagranicznych funduszy inwestycyjnych. W trakcie negocjacji jest kontrakt z kolejnym podmiotem.

- Okres popandemiczny dał nam sporo do myślenia. Okazało się, że pomimo tego że, nie jesteśmy wielką korporacją spełniamy oczekiwania największych klientów. Fundusze zagraniczne to dostrzegły i zmieniły taktykę. Szukają do współpracy podmiotów bardziej elastycznych niż wielkie korporacje - przyznaje Agnieszka Kamińska, CEO AGIS Management Group.

Lokalność coraz bardziej cenna

- Oprócz nas, zostało raptem kilku takich graczy. Oczywiście korzystamy na tym. Sądzę, że firmy takie jak nasza są w cenie, ponieważ mogą zaproponować dużej korporacji prawdziwie spersonalizowaną obsługę. Taka organizacja czuje się lepiej zaopiekowana i docenia rozsądny poziom cen - tłumaczy Agnieszka Kamińska.

Mniejsze firmy są o wiele sprawniejsze, szybciej podejmują decyzje. Nie blokuje ich nadmierna biurokracja, a zatrudnieni specjaliści są równie dobrze wykształceni i doświadczeni, co korporacyjni.

- To wszystko pozwala proponować rozsądne ceny bez windowania marży.

AGIS zdobywa zaufanie zagranicznych funduszy

AGIS ostatnio zdobył zaufanie już dwóch zagranicznych funduszy inwestycyjnych. W trakcie negocjacji jest kontrakt z kolejnym podmiotem. Do naszych partnerów biznesowych dołączyła Solida Capital, dla której obsługujemy w zakresie technicznym West 4 Business we Wrocławiu oraz czeska Investika z projektem Face 2 Face w Katowicach.

Dobrze zorganizowany i właściwie przeszkolony zespół techniczny AGIS FM oraz właściwie wdrożone procedury pozwalają na zachowanie najwyższego poziomu usług oczekiwanego przez podmioty zagraniczne.

Kluczem dynamicznie powiększającego się portfolio obiektów AGIS Facility Management jest bardzo indywidualne podejście do klienta oraz precyzyjnie dobrany zespół techniczny do obsługi danego rodzaju nieruchomości.

