Zero awarii technicznych - z takim sukcesem, dzięki intensywnej pracy zespołu technicznego AGIS FM, zakończył się XV Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach - podsumowuje Agnieszka Kamińska, prezes zarządu AGIS Management Group.

AGIS Management Group, wspólnie z organizatorem kongresu - firmą PTWP, uczestniczyła w przygotowaniu EEC przez ostatnie trzy lata.

Techniczny personel firmy AGIS Management Group, liczący ponad 20 pracowników, zaangażowany jest mocno także w okresie przygotowawczym do EEC już na kilka tygodni przed jego rozpoczęciem.

Jednym z kontraktów jakie posiada firma AGIS Management Group w zakresie technicznej obsługi nieruchomości jest obsługa kompleksu budynków związanych z prowadzeniem imprez sportowych, konferencyjnych, szkoleniowych i biznesowych tj. hali sportowej Spodek i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

Eventy szczególnym wyzwaniem dla AGIS

W zakresie firmy są rutynowe działania polegające na utrzymaniu technicznym tych dwóch nieruchomości w zakresie prowadzenia czynności i nadzoru związanego z bieżącą eksploatacją, inspekcjami oraz przeglądami technicznymi instalacji i urządzeń.

- Szczególnym wyzwaniem są nasze działania podczas odbywających się na tych obiektach różnego rodzaju planowanych eventów. Jednym z większych jest coroczny Europejski Kongres Gospodarczy, który odbył się tradycyjnie w kwietniu tego roku - tłumaczy Agnieszka Kamińska, prezes zarządu AGIS Management Group.

Trwające przez trzy dni konferencje i spotkania przedstawicieli rządów i biznesu wymagają od pracowników firmy AGIS Management Group dużego zaangażowania w przygotowanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji i urządzeń w MCK podczas trwania EEC.

- Musimy w tym okresie zapewnić wszystkim organizatorom i uczestnikom wymagany przez nich dostęp do wszystkich mediów w taki sposób, aby zachować bezpieczeństwo ludzi w trakcie trwania kongresu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Istotnym elementem naszego działania jest zapewnienie sprawności systemów kontroli dostępu dla uczestników kongresu, zgodnie z założeniami organizatora oraz sprawdzenie sprawności systemów bezpieczeństwa p.poż. - wylicza prezes Agnieszka Kamińska.

AGIS zabezpiecza instalacje

AGIS prowadzimy nadzór i kontrolę nad firmami przygotowującymi miejsca wystawowe dla organizatorów, co pozwala zabezpieczyć istniejące instalacje i urządzenia przed dewastacją, tak, aby zachowały sprawność i swoją funkcję po zakończeniu i demontażu aranżacji budowanej dla potrzeb kongresu.

-Działania, jakie podejmujemy podczas trwania EKG, to zapewnienie komfortu uczestnikom w zakresie temperatury, wymiany powietrza oraz wilgotności oraz bezpiecznego dostępu do zasilania urządzeń energetycznych przy jednoczesnej optymalizacji kosztów, które w obecnym czasie - z uwagi na ceny wszystkich nośników - mają znaczny wpływ na ostateczny koszt całego kongresu - dodaje Agnieszka Kamińska, prezes zarządu AGIS Management Group.

Trzy lata pracy AGIS przy EEC

- XV Europejski Kongres Gospodarczy uważamy za zakończony ze szczególnym technicznym sukcesem. To ogromne wydarzenie: 11 tys. uczestników, 650 przedstawicieli mediów, 1,2 tys. prelegentów, 235 partnerów i sponsorów biznesowych oraz 170 odbytych sesji

