Znaczenie ESG rośnie w oczach inwestorów

W dłuższej perspektywie raportowanie pozafinansowe, pokazywanie porównywalnych danych rok do roku sprawi, że podmiotom zewnętrznym, takim jak np. uczestnicy rynku finansowego, łatwiej będzie weryfikować i oceniać działalność spółki w toku procesów kapitałowych.

- Dzięki pierwszemu raportowi ESG Cavatina Holding mogła podsumować i zaprezentować swoim interesariuszom pełen zakres prowadzonych działań, nie tylko w - mocno identyfikowanym z branżą deweloperską - zakresie środowiskowym, ale także społecznym - w naszym przypadku bardzo rozbudowanym - tłumaczy Agnieszka Seweryn ESG & Sustainability Manager w Cavatinie.

Na początku kwietnia tego roku firma opublikowała pierwszy raport ESG, w którym podsumowała dotychczasowe działania w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, w obszarze dbałości o społeczeństwo oraz ład korporacyjny.

- Szeroko rozumiemy naszą odpowiedzialność za pracowników, klientów, lokalne społeczności w miastach, w których jesteśmy obecni, a także za środowisko naturalne. Dlatego mamy długą listę celów, wokół których koncentrujemy naszą pracę i chcemy się w tym doskonalić - przyznaje Agnieszka Seweryn.

Cavatina podnosi poprzeczkę

Cavatina Holding już na początku działalności wpisała dążenie do większego zrównoważenia budownictwa w swoje DNA. Wszystkie inwestycje certyfikuje w międzynarodowym standardzie BREEAM, wciąż podwyższając sobie poprzeczkę.

– W lipcu uzyskaliśmy certyfikat dla jednej z naszych flagowych inwestycji - katowickich wież biurowych Global Office Park A na poziomie Outstanding. W przyszłym roku chcemy przyjąć strategię stopniowej dekarbonizacji, aby jej realizację rozpocząć w 2024 r. - wylicza Agnieszka Seweryn.

Firma stara się równomiernie rozkładać akcenty pomiędzy wszystkie zakresy ESG.

- Definiujemy to jako naszą rozszerzoną odpowiedzialność. Tworzymy miastotwórcze projekty, pomagające społecznościom lepiej się rozwijać. Prowadzimy projekty z dziedziny kultury, sztuki, sportu, edukacji czy zdrowia. W bardzo całościowy sposób podchodzimy do tego, jaki pozytywny wpływ możemy wywrzeć na ludzi i miejsca - wyjaśnia Agnieszka Seweryn.

Budynki dostosowane do zmian klimatu

W odniesieniu do realizowanych przez Cavatinę budynków powstają raporty o dostosowaniu każdego z nich do zmian klimatu. Mają przewidzieć skutki ekstremalnych warunków pogodowych wynikających ze zmian klimatu i zachęcać do wdrożenia środków, które je złagodzą w całym okresie użytkowania budynku.

- Cavatina dba także o miastotwórczy charakter swoich inwestycji, realizując je w duchu idei piętnastominutowego miasta. Tworzy przestrzenie do pracy połączone w wielofunkcyjnych obiektach ze strefami relaksu oraz aktywności sportowej, a także gastronomią i innymi punktami usługowymi, w pobliżu infrastruktury mieszkaniowej - opisuje Agnieszka Seweryn.

Ponieważ sektor budowlany ma złożone łańcuchy dostaw, to ważne są m.in. odpowiedzialne relacje z możliwie najbardziej lokalnym biznesem.

- Dlatego wdrożyliśmy m.in. wytyczne na temat zamówień, zawartości i formy dokumentacji powykonawczej budynku oraz procedury wyboru wykonawców. W odniesieniu do ryzyka w tym obszarze, zapisy umów zawsze uwzględniają możliwość rozwiązania umowy w przypadku poważnych naruszeń - podkreśla Agnieszka Seweryn.

Zrównoważone zamówienia

Ważnym elementem działania grupy jest również samodzielne, przemyślane zarządzanie łańcuchem dostaw, w tym np. zakup kluczowych materiałów budowlanych.

- Wprowadziliśmy plan zrównoważonych zamówień. Przyjęcie i konsekwentne stosowanie takiego modelu zakupowego zapewnia m.in. optymalizację kosztów zakupu materiałów, głownie dzięki dużej skali realizowanych zamówień oraz dywersyfikacji dostawców materiałów - tłumaczy Agnieszka Seweryn ESG & Sustainability Manager w Cavatinie.

