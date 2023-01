Etykieta marketingowa stanowi jeden z kanałów komunikacji między marką a klientem. Prawidłowe wykorzystanie tej przestrzeni skutecznie wspiera promowanie i sprzedaż produktów.

Dobrze zaprojektowana etykieta marketingowa przykuwa uwagę odbiorców.

Wysoka jakość jej wykonania świadczy o konkurencyjności marki.

Siła sprzedaży tkwi w sile przekazu.

Skuteczna strategia marketingowa obejmuje nie tylko zachęcanie potencjalnych klientów do odwiedzenia sklepów, ale też do podjęcia decyzji o wyborze danego produktu. Jednym z elementów takiej strategii promocyjnej są etykiety marketingowe. Mogą one przyjmować różną postać, kształt oraz treść. Celem jest przykucie uwagi i rozbudzenie w odbiorcy potrzeby zakupu konkretnego produktu. Ten rodzaj etykiety stanowi także nośnik informacji o kluczowych przewagach nad konkurencją lub aktualnych promocjach.

Marki o ugruntowanej pozycji na rynku chętnie wykorzystują etykiety marketingowe do komunikacji z potencjalnymi lub stałymi klientami. Przemyślana identyfikacja graficzna czy hasło sprzedażowe umieszczone na etykiecie to jeden ze sposobów na podkreślenie siły marki. Informacja o niepowtarzalnej promocji pozwala natomiast wskazać korzyści wynikające z wybrania w danym momencie konkretnego produktu.

Etykiety marketingowe to również szansa na tworzenie określonego wizerunku nowych marek i budowanie ich rozpoznawalności. W przypadku podmiotów starających się o wzmocnienie swojej pozycji na rynku istotną rolę odgrywa pierwsze wrażenie klientów mających kontakt z marką. Dla wielu firm to duża szansa – wyróżniająca się na tle konkurencji etykieta może sprawić, że klient błyskawicznie podejmie decyzję o zakupie ich produktu.

Konieczność stosowania wyróżniających się etykiet marketingowych dotyczy różnych branż, w tym także branży AGD. Firma Etisoft od wielu lat dostarcza etykiety do topowych producentów sprzętu gospodarstwa domowego. Wiemy, jak ważne jest budowanie silnej marki na tle konkurencji. Dlatego wykorzystujemy nasz nowoczesny park maszynowy i wieloletnie doświadczenie operatorów do tworzenia etykiet najwyższej jakości – mówi Mariusz Bielecki, Młodszy Menedżer Produktu w zakresie etykiet i oznaczeń w Etisoft.

Charakterystyczna etykieta marketingowa ma znaczny wpływ na sprzedaż produktów. Towary są przeważnie zgrupowane na tych samych półkach czy standach. Etykieta pozwala szybko i skutecznie wyróżnić konkretny produkt na tle konkurencji.

Tworzenie produktów wysokiej jakości oznacza dbałość o najmniejsze szczegóły – w tym także o etykiety marketingowe. W tej kwestii ważne są między innymi: jakość druku, dokładne odzwierciedlenie graficzne projektu czy precyzyjne wykończenie krawędzi i powierzchni.

Mariusz Bielecki, Młodszy Menedżer Produktu w zakresie etykiet i oznaczeń w Etisoft.

- W przygotowaniu etykiet marketingowych przez Etisoft o zachowanie powtarzalności koloru, braku niedodruków czy błędów drukarskich dbają specjalne systemy wizyjne i dział kontroli jakości. W zależności od zamawianego wolumenu istnieje możliwość przygotowania etykiet marketingowych wykonane metodą fleksograficzną lub cyfrową. Sposobem na jeszcze mocniejsze wyróżnienie produktu na tle konkurencji jest wykorzystanie błyszczącej folii z efektem hologramu. Mieniąca się kolorami etykieta skutecznie przyciąga wzrok i zachęca do bliższego zapoznania się z produktem. Niestandardowy kształt etykiety połączony z odpowiednią kolorystyką z pewnością zaintryguje potencjalnego klienta. Do większości etykiet marketingowych umieszczanych bezpośrednio na produkcie używamy materiałów z klejem łatwoodlepnym, wykorzystujemy też rozwiązania bezklejowe w formie przywieszek lub tzw. wieszaków – wymienia ekspert.

Przywiązywanie wagi do estetyki detali świadczy o tym, że marka buduje spójny wizerunek. Przygotowanie produktu do sprzedaży z należytą dbałością obejmuje nie tylko wykorzystanie wysokiej klasy materiałów do realizacji procesów produkcyjnych. Wymaga także użycia dobrej jakości materiałów do procesów związanych z pozostałymi etapami łańcucha sprzedażowego, w tym tworzenia etykiet marketingowych niezbędnych w komunikacji z klientem.

Przygotowanie wysokiej jakości etykiet marketingowych buduje przekaz marki odpowiedzialnej za satysfakcję klientów w kwestii nawet najmniejszych detali. Starannie wykonana etykieta marketingowa pozwala wyróżnić produkt na tle konkurencji, zwiększyć sprzedaż, wzmocnić rozpoznawalność marki oraz usprawnić proces komunikacji z klientem.

